56-летняя женщина задержана за кражу ВАЗа-«копейки»

3 января в Долгоруковское отделение полиции МО МВД России "Тербунский" обратилась 32-летняя жительница Тербунского района с заявлением о том, что в период с 5 ноября 2019 по 3 января 2020 в деревне Елизаветовка совершена кража неисправного автомобиля "ВАЗ-2101".



Сотрудниками уголовного розыска установлена и доставлена в отделение полиции неработающая ранее судимая 56-летняя жительница деревни, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.