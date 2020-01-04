Происшествия

12 минут назад

56-летняя женщина задержана за кражу ВАЗа-«копейки»

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#кража
56-летняя женщина задержана за кражу ВАЗа-«копейки»
3 января в Долгоруковское отделение полиции МО МВД России "Тербунский" обратилась 32-летняя жительница Тербунского района с заявлением о том, что в период с 5 ноября 2019 по 3 января 2020 в деревне Елизаветовка совершена кража неисправного автомобиля "ВАЗ-2101".

Сотрудниками уголовного розыска установлена и доставлена в отделение полиции неработающая ранее судимая 56-летняя жительница деревни, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#кража

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