12 минут назад
Липчанка украла зарплату работников ресторана и пыталась избавиться от денег смыв их в унитаз
Отделом дознания Отдела полиции № 7 УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное по обвинению 27-летней жительницы Липецкой области в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Испугавшись, что похищенные денежные средства обнаружат, обвиняемая попыталась утилизировать их в канализации служебного туалета. Однако ей не удалось скрыться от правосудия. Санкция статьи ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Фото: youtube.com