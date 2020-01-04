Липчанка украла зарплату работников ресторана и пыталась избавиться от денег смыв их в унитаз

Отделом дознания Отдела полиции № 7 УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное по обвинению 27-летней жительницы Липецкой области в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

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Как сообщают в УМВД России по Липецкой области, в ноябре 2019 года девушка находилась на стажировке в одном из ресторанов города. Воспользовавшись имеющимся у нее доступом к металлическому ящику, в котором хранились деньги, предназначенные для выплаты заработной платы персоналу ресторана, она совершила хищение 130 тысяч рублей, которые спрятала под одежду. Обнаружив пропажу денег, руководство ресторана вызвало полицию. На место совершения преступления приехали сотрудники полиции вместе со служебной собакой.Испугавшись, что похищенные денежные средства обнаружат, обвиняемая попыталась утилизировать их в канализации служебного туалета. Однако ей не удалось скрыться от правосудия. Санкция статьи ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.