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сегодня, 14:03

«Учитель года» из Липецкой области уехала преподавать в Лаос

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#"Учитель года" #Лаос
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«Учитель года» из Липецкой области уехала преподавать в Лаос

Учительница русского языка прошла отбор в МИДе

Работавшая в лицее №1 поселка Добринка учитель русского языка и литературы Татьяна Жоржикова, два года назад ставшая победительницей конкурса «Учитель года», сейчас преподаёт свой предмет в Лаосе.

-  В 2017 году в лицей пришло письмо из Департамента кадров МИДа России (отдела кадров заграншкол) о наборе учителей в резерв. Я долго сомневалась, думала и почти в последний момент отправила анкету, не веря в удачу начатого дела. Но буквально спустя 3 месяца мне позвонили из Москвы (до этого был отбор на уровне области) и предложили вакансию учителя русского языка и литературы в Лаосе, сообщила Татьяна Жоржикова газете «Добринские вести».

— Мы с сыном живём на территории Посольства России, в маленьком, красивом и уютном уголке нашей Родины. Именно так мы называем это место. Находясь так далеко от России, я испытала истинное чувство любви и патриотизма к своей стране, говорит Татьяна Жоржикова.

Фото: dobvesti.ru

30 1292
#"Учитель года" #Лаос
1

Комментарии (31)

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кит

1 минуту назад
Смех без причины, что же ты не свалишь в Лаос ?
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Пиар Уваркиной , не ,не знаем !

3 минуты назад
19 млн. на Первый номер .
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Смех без причины

5 минут назад
Светлана, Липецк это, нищета ,грязь , трущобы, коррупция , воровство ,упыри -чиновники , рабский труд .
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Светлана

6 минут назад
Дура ты Светлана, Оно и видно,что ты живешь еще в ссср
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Смех без причины

7 минут назад
дед, судят о Липецке и области по Уваркиной,но быть Уваркиной и её коллегами по Нмжнему парку и просто работать в Липецке -это две большие разницы.
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Дура ты Светлана

8 минут назад
Не завидуй человеку,если не жила за границей то не гони туфту,о четырёх стенах.Даже при Союзе учителя все были в шоколаде,хоть в Африке,хоть на Ближнем Востоке при посольстве.
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дед

9 минут назад
Многие судят о лаосе и Вьетнаме по отелям,но отдыхать в азиатских странах и работать-это две большие разницы.
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Сколько учитель в Добринке получает?

12 минут назад
Вот сидите и не киздите.
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Светлана

12 минут назад
Дура ты Светлана, Ну если ты здесь живешь как бомж,то закрытая территория посольства,будет как лакшери ....
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Резун разведчик тоже бежал из СССР с любовью

15 минут назад
настоящая патриотка Путина ! Уехала к куям из России и пишет как она ее любит
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