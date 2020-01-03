Общество
сегодня, 14:03
«Учитель года» из Липецкой области уехала преподавать в Лаос
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Учительница русского языка прошла отбор в МИДе
Работавшая в лицее №1 поселка Добринка учитель русского языка и литературы Татьяна Жоржикова, два года назад ставшая победительницей конкурса «Учитель года», сейчас преподаёт свой предмет в Лаосе.
- В 2017 году в лицей пришло письмо из Департамента кадров МИДа России (отдела кадров заграншкол) о наборе учителей в резерв. Я долго сомневалась, думала и почти в последний момент отправила анкету, не веря в удачу начатого дела. Но буквально спустя 3 месяца мне позвонили из Москвы (до этого был отбор на уровне области) и предложили вакансию учителя русского языка и литературы в Лаосе, сообщила Татьяна Жоржикова газете «Добринские вести».
— Мы с сыном живём на территории Посольства России, в маленьком, красивом и уютном уголке нашей Родины. Именно так мы называем это место. Находясь так далеко от России, я испытала истинное чувство любви и патриотизма к своей стране, говорит Татьяна Жоржикова.
Фото: dobvesti.ru
- В 2017 году в лицей пришло письмо из Департамента кадров МИДа России (отдела кадров заграншкол) о наборе учителей в резерв. Я долго сомневалась, думала и почти в последний момент отправила анкету, не веря в удачу начатого дела. Но буквально спустя 3 месяца мне позвонили из Москвы (до этого был отбор на уровне области) и предложили вакансию учителя русского языка и литературы в Лаосе, сообщила Татьяна Жоржикова газете «Добринские вести».
— Мы с сыном живём на территории Посольства России, в маленьком, красивом и уютном уголке нашей Родины. Именно так мы называем это место. Находясь так далеко от России, я испытала истинное чувство любви и патриотизма к своей стране, говорит Татьяна Жоржикова.
Фото: dobvesti.ru
30 1292
кит
Пиар Уваркиной , не ,не знаем !
Смех без причины
Светлана
Смех без причины
Дура ты Светлана
дед
Сколько учитель в Добринке получает?
Светлана
Резун разведчик тоже бежал из СССР с любовью