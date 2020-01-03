50 минут назад
В Липецкой области до +2
4 января погода в Липецкой области будет неустойчивой, однако без существенных осадков. Среднесуточные температуры составят 1-2 градуса мороза, что на 7 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, на дорогах гололедица, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов мороза.
4 января стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 32 градуса мороза.
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31.12.2019 15:19Погода в Липецке