В Липецкой области до +2

4 января погода в Липецкой области будет неустойчивой, однако без существенных осадков. Среднесуточные температуры составят 1-2 градуса мороза, что на 7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 января в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, на дорогах гололедица, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов мороза.



4 января стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 32 градуса мороза.



