Погода в Липецке

50 минут назад

В Липецкой области до +2

301
В Липецкой области до +2

4 января погода в Липецкой области будет неустойчивой, однако без существенных осадков. Среднесуточные температуры составят 1-2 градуса мороза, что на 7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 января в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, на дорогах гололедица, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов мороза. 

4 января стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 32 градуса мороза.

301

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области снова потеплеет до +1
#потепление
4
В Липецкой области снова потеплеет до +1

01.01.2020 17:00

Погода в Липецке
Декабрь в осенней спячке
#климат
2
Декабрь в осенней спячке

31.12.2019 18:14

Погода в Липецке
Новогодняя ночь порадует снегом и слабым морозом
#Новый год #погода
23
Новогодняя ночь порадует снегом и слабым морозом

31.12.2019 15:19

Погода в Липецке
Скандинавский циклон принесет в Липецкую область долгожданный снег
#снег
15
Скандинавский циклон принесет в Липецкую область долгожданный снег

30.12.2019 13:38

Погода в Липецке
В Липецкой области возможна метель
#ветер #гололед
3
В Липецкой области возможна метель

30.12.2019 12:17

Погода в Липецке
В Липецкой области усилится ветер и до -6
9
В Липецкой области усилится ветер и до -6

29.12.2019 17:42

Погода в Липецке