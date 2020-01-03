Липчанин угодил в аварию в Воронеже

Его пассажирка в больнице

В 01.45 час. у дома 8 по проспекту Революции Воронежа, по предварительным данным, 48-летний местный житель, управляя автомобилем «Рено Симбол», двигаясь по проспекту Революции со стороны ул. Кольцовская в направлении ул. Урицкого, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Приора» под управлением 51-летнего жителя Липецкой области.



В результате ДТП водитель «Рено» и пассажир автомобиля «Лада», 47-летняя местная жительница, получили телесные повреждения, были доставлены в медицинское учреждение.

