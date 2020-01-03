Происшествия

сегодня, 09:41

В Липецке задержан грабитель

1 528
#ограбление
В Липецке задержан грабитель

Полицейские раскрыли преступление произошедшее за неделю до нового года

22 декабря на площади Мира ограблен салон сотовой связи. Мужчина украл два телефона стоимостью 150 тысяч рублей.

- Личность грабителя установлена, он задержан. Им оказался 32-летний липчанин, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
1 528
#ограбление

Комментарии (1)

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алкан с 15-го

54 минуты назад
Просто чувак очень любит гаджеты.
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