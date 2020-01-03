В Липецке задержан грабитель

Полицейские раскрыли преступление произошедшее за неделю до нового года

22 декабря на площади Мира ограблен салон сотовой связи. Мужчина украл два телефона стоимостью 150 тысяч рублей.



- Личность грабителя установлена, он задержан. Им оказался 32-летний липчанин, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

