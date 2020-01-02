Общество

48 минут назад

После ДТП в Частой Дубраве искали собаку с пострадавшего подворья всем селом

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#ДТП #собака
После ДТП в Частой Дубраве искали собаку с пострадавшего подворья всем селом

Также нарушитель нанес ущерб ОГУП "Липецкоблводоканал".

Стали известны подробности разрушительного ДТП в селе Частая Дубрава Липецкого района.

В ночь с 31 декаря на 01 января произошло ДТП в Частой Дубраве на ул. Молодёжная, вблизи д. 5б. Водитель автомобиля "Фольксваген", предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на кольцо колодца ОГУП "Липецкоблводоканал", крышка которого была придавлена валуном. От удара камень влетел в забор домовладения, машина также влетела в забор частного подворья.

В этот момент на территории домовладения находилась собака. Животное от страха сорвалось с поводка и убежало в неизвестном направлении. Более суток односельчане разыскивали собаку. Сегодня им удалось вернуть ее владельцам.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД Липецкого района. В отношении 35-летнего водителя иномарки составлен протокол по части 1 статьти 12.8 КоАП РФ. Теперь ему грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять автомобилем до двух лет,  не считая возмещение нанесенного ущерба.
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#ДТП #собака

Комментарии (6)

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Вован настоящий

57 секунд назад
Пожизненно надо прав лишать, и машину конфисковвыватть.
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Житель

4 минуты назад
У собаки должна быть собачья жизнь
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Гимн тех кто живёт у дороги

7 минут назад
Волонтёры привлекались?Сутки собака на холоде,голодная и испуганная.Авиацию малую задействовали?Деньгами за испуг возместить требовали?Испуг дело не шутошное тут и течка может прекратиться и гавкать будет заикаясь.Срочно привлечь лучших психологов.Провести тренинги с собакой.
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Липчанин

16 минут назад
КОНЧЕННЫЙ БАРАН
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Котэ

18 минут назад
Зачем искали?)
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В ад

23 минуты назад
Просто идиот
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