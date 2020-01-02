Общество
48 минут назад
После ДТП в Частой Дубраве искали собаку с пострадавшего подворья всем селом
Также нарушитель нанес ущерб ОГУП "Липецкоблводоканал".
Стали известны подробности разрушительного ДТП в селе Частая Дубрава Липецкого района.
В ночь с 31 декаря на 01 января произошло ДТП в Частой Дубраве на ул. Молодёжная, вблизи д. 5б. Водитель автомобиля "Фольксваген", предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на кольцо колодца ОГУП "Липецкоблводоканал", крышка которого была придавлена валуном. От удара камень влетел в забор домовладения, машина также влетела в забор частного подворья.
В этот момент на территории домовладения находилась собака. Животное от страха сорвалось с поводка и убежало в неизвестном направлении. Более суток односельчане разыскивали собаку. Сегодня им удалось вернуть ее владельцам.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД Липецкого района. В отношении 35-летнего водителя иномарки составлен протокол по части 1 статьти 12.8 КоАП РФ. Теперь ему грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять автомобилем до двух лет, не считая возмещение нанесенного ущерба.
В ночь с 31 декаря на 01 января произошло ДТП в Частой Дубраве на ул. Молодёжная, вблизи д. 5б. Водитель автомобиля "Фольксваген", предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на кольцо колодца ОГУП "Липецкоблводоканал", крышка которого была придавлена валуном. От удара камень влетел в забор домовладения, машина также влетела в забор частного подворья.
В этот момент на территории домовладения находилась собака. Животное от страха сорвалось с поводка и убежало в неизвестном направлении. Более суток односельчане разыскивали собаку. Сегодня им удалось вернуть ее владельцам.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД Липецкого района. В отношении 35-летнего водителя иномарки составлен протокол по части 1 статьти 12.8 КоАП РФ. Теперь ему грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять автомобилем до двух лет, не считая возмещение нанесенного ущерба.
Вован настоящий
Житель
Гимн тех кто живёт у дороги
Липчанин
Котэ
В ад