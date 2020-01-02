Происшествия

сегодня, 13:14

Иномарка разворотила забор дома после ДТП в Липецком районе

6 2329
#ДТП #забор
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Иномарка разворотила забор дома после ДТП в Липецком районе

Последствия происшествия выложили в сеть.

В социальных сетях появилась информация о том, что в селе Частая Дубрава Липецкого района произошло ДТП с участием автомобиля «Фольксваген».

- Новый год прошёл у кого-то хорошо, что аж камень в калитку улетел, - сопроводил фотографии подписью автор поста.

Последствия этого происшествия ярко иллюстрируют фотографии. А пользователи сети сопровождают печальный пост саркастическими комментариями, намекающими на состояние водителя.

- Вчера сам лично электрический чайник на газ поставил, - пишет Андрей Мар.

6 2329
#ДТП #забор
2

Комментарии (6)

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Серёга

3 минуты назад
Под норкотиками,точно
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? 048 АА

45 минут назад
Маша Маша когда тебе занят поднимай трубку!
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Сергей 13

54 минуты назад
Ну это сложно определить,хто кого разворотил, победила дружба,на мой взгляд.Хозяин забора попал ни за что,аодятел лошара.Это залёт.
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Альбац

56 минут назад
Уничтожение гойского стада. И это отлично.
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Жители

сегодня, 13:52
Зачем быдлу машина,пусть на велике по деревне ездит
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Житель

сегодня, 13:44
Раньше заборы из дощечек делали, да и машины крепче были
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