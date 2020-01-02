Иномарка разворотила забор дома после ДТП в Липецком районе

Последствия происшествия выложили в сеть.

В социальных сетях появилась информация о том, что в селе Частая Дубрава Липецкого района произошло ДТП с участием автомобиля «Фольксваген».

- Новый год прошёл у кого-то хорошо, что аж камень в калитку улетел, - сопроводил фотографии подписью автор поста.

Последствия этого происшествия ярко иллюстрируют фотографии. А пользователи сети сопровождают печальный пост саркастическими комментариями, намекающими на состояние водителя.

- Вчера сам лично электрический чайник на газ поставил, - пишет Андрей Мар.