сегодня, 13:14
Иномарка разворотила забор дома после ДТП в Липецком районе
Последствия происшествия выложили в сеть.
В социальных сетях появилась информация о том, что в селе Частая Дубрава Липецкого района произошло ДТП с участием автомобиля «Фольксваген».
- Новый год прошёл у кого-то хорошо, что аж камень в калитку улетел, - сопроводил фотографии подписью автор поста.
Последствия этого происшествия ярко иллюстрируют фотографии. А пользователи сети сопровождают печальный пост саркастическими комментариями, намекающими на состояние водителя.
- Вчера сам лично электрический чайник на газ поставил, - пишет Андрей Мар.
Серёга
? 048 АА
Сергей 13
Альбац
Жители
Житель