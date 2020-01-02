Машина сгорела в микрорайоне Тракторостроителей в Липецке

Люди проснулись от громкого хлопка.

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Сегодня ночью в Липецке во дворах домов на улице Вилена Огнева сгорел автомобиль «Приора».



Свидетелями происшествия стали местные жители. Они проснулись от громкого хлопка, и сразу вызвали пожарных. Процесс тушения автомобиля попал на видео.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, одно отделение пожарной части №6 прибыло на место в 01.58. По итогам тушения в автомобиле зафиксировали сгоревший салон, узлы и агрегаты автомобиля, а также передние колеса. Причины возгорания выясняются.

