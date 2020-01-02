сегодня, 10:52
С 1 января магазинам «Линия» запрещено торговать алкоголем
Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка принято решение об аннулировании лицензии АО «Корпорация «ГРИНН» за факт продажи алкогольной продукции по цене ниже установленной приказом Минфина России.
«Проверкой установлено, что акционерное общество «Корпорация «ГРИНН» продавало алкоголь по цене ниже установленной приказом Минфина России. Общество привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, это обстоятельство является достаточным основанием для аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной продукции», - сообщается на сайте управления.
Лицензия «Корпорация «ГРИНН» на розничную продажу алкогольной продукции во внесудебном порядке приостановлена до дня вступления в законную силу решения Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
Адреса мест деятельности АО «Корпорация «ГРИНН» Линия гипермаркет г. Липецк.проспект 60-летия СССР, 34. Линия гипермаркет г. Грязи. 30 лет Победы, 61а. Линия гипермаркет г. Елец. Московское ш., 3А.
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