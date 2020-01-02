Общество

сегодня, 10:52

С 1 января магазинам «Линия» запрещено торговать алкоголем

7 1680
#торговля алкоголем

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка принято решение об аннулировании лицензии АО «Корпорация «ГРИНН» за факт продажи алкогольной продукции по цене ниже установленной приказом Минфина России. 

Основанием для этого решения стала проверка, которую провело управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

«Проверкой установлено, что акционерное общество «Корпорация «ГРИНН» продавало алкоголь по цене ниже установленной приказом Минфина России. Общество привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, это обстоятельство является достаточным основанием для аннулирования лицензии на розничную продажу алкогольной продукции», - сообщается на сайте управления.

Лицензия «Корпорация «ГРИНН» на розничную продажу алкогольной продукции во внесудебном порядке приостановлена до дня вступления в законную силу решения Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

Адреса мест деятельности АО «Корпорация «ГРИНН» Линия гипермаркет г. Липецк​.проспект 60-летия СССР, 34. Линия гипермаркет ​г. Грязи. 30 лет Победы, 61а. Линия гипермаркет г. Елец. Московское ш., 3А.



7 1680
#торговля алкоголем

Комментарии (7)

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valerafromsplus

4 минуты назад
Где ж теперь бот со Студгородка26 будет пойло брать дешёвое? Хотя там КБ дохрена на Водопьянова. Друг на друге сидят.)
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Вася

17 минут назад
Всё встало с ног на голову . Зажравшееся правительство уже наказывает за снижение цен . Всё для народа . Россия - щедрая душа . Для всех , кроме россиян .
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Вадя

23 минуты назад
Наверное конкуренты топить начинают! Да и Линия стремный магазин.
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Берия

32 минуты назад
Вот и дебильный закон, это значит что ЖКХ тоже нельзя снижать.
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Отлично

33 минуты назад
Вот это поворот ! Ха-ха !
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Своя

39 минут назад
А че, так можно было?
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дядя миша

49 минут назад
Ура-а-а!
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