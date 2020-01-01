Происшествия

17 минут назад

Снимки резни в баре Грязей попали в Сеть

5 293
#драка #драка
Снимки резни в баре Грязей попали в Сеть

Участники драки задержаны полицией

Грязинское сообщество опубликовало жуткие фотки после драки в одном из баров города. Но фото лужи крови, обломок ножа, окровавленный мужчина.



Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, погибших в драке, возникшей в баре во время празднования нового года, нет. Все участники побоища задержаны полицией и дают объяснения по факту случившегося. 
5 293
#драка #драка

Комментарии (5)

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Почему не могут

1 минуту назад
Это и есть нормальная встреча НГ.Для кого-то ЭТО-нормально.Проблема в том,что ЭТИХ-становится все больше.А ты думал,что они в театр пойдут?Да ладно!Хорошо хоть без трупов обошлось.Но ведь это и не последний выходной,будем подождать.
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Качанок

1 минуту назад
На отходняке
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Сто пудов это

3 минуты назад
Дрова)))
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Ай млять

3 минуты назад
Понеслась тупорылое стадо уничтожит само себя
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Сергей

8 минут назад
Идиоты тупорылые, даже новый год нормально встретить не могут
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