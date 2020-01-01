Снимки резни в баре Грязей попали в Сеть

Участники драки задержаны полицией

Грязинское сообщество опубликовало жуткие фотки после драки в одном из баров города. Но фото лужи крови, обломок ножа, окровавленный мужчина.Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, погибших в драке, возникшей в баре во время празднования нового года, нет. Все участники побоища задержаны полицией и дают объяснения по факту случившегося.