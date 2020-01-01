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С 1 января в России подорожал алкоголь и сигареты
Повышаются минимальные цены на водку, коньяк и бренди, а также акцизы на сигареты
В России с 1 января выросли минимальные цены на водку, коньяк и бренди, а также и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28%. Они повышены приказом Минфина. Об этом сообщает Интерфакс.
Минимальная розничная цена на водку увеличится с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - с 388 до 433 рублей, на бренди - с 307 до 315 рублей.
Союз производителей алкогольной продукции ранее предлагал повысить минимальную розничную цену на водку в 2020 году до 233 рублей за 0,5 литра. Организация ссылалась на повышение акциза с 523 до 540 рублей за литр чистого спирта, рост цен на пшеницу и резкое удорожание стекла.
Отмечается также, что впервые за пять лет повысится и минимальная цена на этиловый спирт. Его можно будет купить за 57 рублей литр. Представители ведомства отмечают, что решение принято для борьбы с продажей низкокачественного алкоголя.
Кроме того, вырастут цены и на табачные изделия. Так, с нового года ставка на сигареты и папиросы поднята до 1 966 рублей за 1 тыс. штук + 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 671 рублей за 1 тыс. штук. Ранее показатель составлял 1 890 рублей за 1 тыс. штук + 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 568 рублей за 1 тыс. штук. Ставка на сигариллы (сигариты), биди, кретек повышена до 3 055 рублей за 1 тыс. штук против 2 938 рублей за 1 тыс. штук.
Акциз на одну сигару вырос с 207 до 215 рублей. Акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) табак увеличен с 3 050 рублей до 3 172 рублей за 1 кг, акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, - с 5 808 рублей до 6 040 рублей за 1 кг.
Минимальная розничная цена на водку увеличится с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - с 388 до 433 рублей, на бренди - с 307 до 315 рублей.
Союз производителей алкогольной продукции ранее предлагал повысить минимальную розничную цену на водку в 2020 году до 233 рублей за 0,5 литра. Организация ссылалась на повышение акциза с 523 до 540 рублей за литр чистого спирта, рост цен на пшеницу и резкое удорожание стекла.
Отмечается также, что впервые за пять лет повысится и минимальная цена на этиловый спирт. Его можно будет купить за 57 рублей литр. Представители ведомства отмечают, что решение принято для борьбы с продажей низкокачественного алкоголя.
Кроме того, вырастут цены и на табачные изделия. Так, с нового года ставка на сигареты и папиросы поднята до 1 966 рублей за 1 тыс. штук + 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 671 рублей за 1 тыс. штук. Ранее показатель составлял 1 890 рублей за 1 тыс. штук + 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 568 рублей за 1 тыс. штук. Ставка на сигариллы (сигариты), биди, кретек повышена до 3 055 рублей за 1 тыс. штук против 2 938 рублей за 1 тыс. штук.
Акциз на одну сигару вырос с 207 до 215 рублей. Акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) табак увеличен с 3 050 рублей до 3 172 рублей за 1 кг, акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, - с 5 808 рублей до 6 040 рублей за 1 кг.