На площади у Дворца спорта «Звездый» собрались больше тысячи человек

У Дворца спорта «Звездый», где проходят главные новогодние гуляния собрались уже больше тысячи человек.







Традиционно сюда пришли молодые горожане, семьи с детьми и гости из Средней Азии. Выпавший снег пришёлся кстати. Малыши лепят снеговиков, а общая атмосфера праздника подогревается русским народными песнями и ретро-хитами в современной аранжировке. Люди пляшут, подпевают. Откровенно пьяных горожан отсекают на входе: вся площадь огорожена, людей пускают через рамки металлодетекторов.



