Общество

54 минуты назад

На площади у Дворца спорта «Звездый» собрались больше тысячи человек

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#Новый год
На площади у Дворца спорта «Звездый» собрались больше тысячи человек
У Дворца спорта «Звездый», где проходят главные новогодние гуляния собрались уже больше тысячи человек.



Традиционно сюда пришли молодые горожане, семьи с детьми и гости из Средней Азии. Выпавший снег пришёлся кстати. Малыши лепят снеговиков, а общая атмосфера праздника подогревается русским народными песнями и ретро-хитами в современной аранжировке. Люди пляшут, подпевают. Откровенно пьяных горожан отсекают на входе: вся площадь огорожена, людей пускают через рамки металлодетекторов.

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#Новый год

Комментарии (5)

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Злые люди в Липецке

24 минуты назад
Ладно,хрен с обоссаными!С Новым годом, липчане!!!!Всем здоровья богатырского и всех благ!!!
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Ленин

27 минут назад
Холопы и есть холопы.
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Котэ

28 минут назад
... гости из Средней Азии... обоссаться.)))
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городу 48

33 минуты назад
Вы ,когда выпиваете, то побольше закусывайте! Что означает слово " описанной"?!
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Злые люди в Липецке

39 минут назад
Ржу ни магу))))Традиционно сюда пришли молодые описанной...в смысле обоссаные???
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