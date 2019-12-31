Общество
29 минут назад
Больным–здоровья, заключенным – свободы!
Олег Королев поздравил липчан с наступающим Новым годом.
Оригинальное поздравление с Новым годом сегодня разместил в Твиттере бывший глава Липецкой области Олег Королев:
«С Новым Годом,земляки! Больным–здоровья. Заключенным – свободы.Обездоленным–удачи. Одиноким–счастья. Всем остальным (кого не коснулось вышеперечисленное) – сохранения и приумножения достигнутого. Цените жизнь! Любите и берегите близких! Быть добру!».
Напомним, что высказывания Королева в Твиттере несколько раз становились поводами для скандалов. Самый известный из них связан с записью, сделанной во время чемпионата мира по футболу-2018 после поражения сборной Германии в матче с командой Южной Кореи: «Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им.. История и время вмешались…». Появление этой записи в пресс-службе Королева объяснили взломом его аккаунта.
Сам Королев в интервью GOROD48 так рассказывал о своем творчестве в Твиттере:
- Мне бабушка моя сказала: «Олежка, ты никогда не постареешь. Так и останешься озорным пацаном!» А в моей душе озорства много. И без выпендрона, который я допускал иногда в «Твиттере», я уже не обойдусь. Так что ждите, отмочу!
«С Новым Годом,земляки! Больным–здоровья. Заключенным – свободы.Обездоленным–удачи. Одиноким–счастья. Всем остальным (кого не коснулось вышеперечисленное) – сохранения и приумножения достигнутого. Цените жизнь! Любите и берегите близких! Быть добру!».
Напомним, что высказывания Королева в Твиттере несколько раз становились поводами для скандалов. Самый известный из них связан с записью, сделанной во время чемпионата мира по футболу-2018 после поражения сборной Германии в матче с командой Южной Кореи: «Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им.. История и время вмешались…». Появление этой записи в пресс-службе Королева объяснили взломом его аккаунта.
Сам Королев в интервью GOROD48 так рассказывал о своем творчестве в Твиттере:
- Мне бабушка моя сказала: «Олежка, ты никогда не постареешь. Так и останешься озорным пацаном!» А в моей душе озорства много. И без выпендрона, который я допускал иногда в «Твиттере», я уже не обойдусь. Так что ждите, отмочу!
Ха ха
Олег п