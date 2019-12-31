Погода в Липецке

32 минуты назад

Новогодняя ночь порадует снегом и слабым морозом

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#Новый год #погода
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Новогодняя ночь порадует снегом и слабым морозом

Сегодня ночью до -3 градусов.

Липецкая область наконец вышла из зоны теплого фронта антициклона, и 1 января влиять на погоду будет Скандинавский циклон, который помог проникновению холодных воздушных масс — повсеместно пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. 2 и 3 января атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 и 3 января - 0-1 градусов мороза, что на 7-8 градусов выше нормы, 2 января — 4-5 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 января в Липецкой области облачно, временами небольшой снег, ночью местами сохранится гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью западный, с переходом днем на северный, 9-14 м/сек. Температура ночью и днем составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. 

В Липецке облачно, временами небольшой снег. Температура ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

День 1 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 31 градус мороза. 

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#Новый год #погода
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Комментарии (2)

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"порадует"

8 минут назад
Понавалит белое говно,не расчистишь!
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Скорей бы новый год !

20 минут назад
Чтоб цены на все выросли !. До чего же хорошо .
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