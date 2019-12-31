Общество

сегодня, 11:58

Региональный оператор «ЭкоПром-Липецк» закупил 300 контейнеров для раздельного сбора пластика.

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#ЭкоПром-Липецк
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Региональный оператор «ЭкоПром-Липецк» закупил 300 контейнеров для раздельного сбора пластика.

В последние дни уходящего года партия в 130 контейнеров готовится к установке. Новые контейнеры займут свои места во дворах Липецка в январе.

Сейчас в областном центре регоператор обслуживает порядка 400 контейнеров. За собранным раздельно вторсырьем приезжает отдельный мусоровоз. Потом пластик везут на завод, там он сортируется по цветам и видам, упаковывается в брикеты и направляется на завод переработке.

Благодаря тому, что в сетчатых контейнерах вторсырье не смешивается с пищевыми отходами и не пачкается, получается более качественное вторичное сырье.

«Мы отмечаем, что все больше липчан поддерживают разделение отходов. Нам поступает большое количество заявок с просьбой установить контейнер для раздельного сбора. Мы гарантируем, что пластик забирает только специальный мусоровоз,» - прокомментировали в пресс-службе АО «ЭкоПром-Липецк».

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#ЭкоПром-Липецк
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