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сегодня, 09:43

На уборку дорог в Липецке выведено свыше 100 единиц спецтехники

10 672
#снегопад
На уборку дорог в Липецке выведено свыше 100 единиц спецтехники
Со вчерашнего дня погоду в Липецке определяет Скандинавский циклон. Он принес с собой резкое похолодание, которое стало причиной обледенения дорог. Как сообщили в управлении благоустройства администрации города, обрабатывать проезжие части противогололедными материалами и подметать их начали уже минувшей ночью. На улицы города выведены 52 единицы спецтехники. Утром ее количество возросло до 101. Особое  внимание уделяется спускам, поворотам, местам остановки пассажирского транспорта, площадкам, находящимся в непосредственной близости к учреждениям соцкультбыта. По словам специалистов управления благоустройства, за прошедшую ночь и до настоящего времени на дороги отсыпаны 45 тонн соли и 545 тонн пескосоляной смеси.

По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки в Липецке возможны осадки в виде мокрого снега. Также ожидается сильный западный ветер, скорость которого при порывах может достигать 15-20 м/с. 

10 672
#снегопад

Комментарии (10)

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архимед

9 минут назад
проехал утром с новых до сокола чистилки не попались,на дороге не понятная каша,а говорят почистили.дорогу посыпают какой то хренью !!дворники авто хрен оттирают эту глину
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центровой

25 минут назад
Самое главное - уберите центральные улицы, лицо города. Окраины подождут.
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Женьку уваркину

26 минут назад
Не только липецк цитирует. Вся Россия, с Ее коллеги это пц! Опять отличились, и опять не в том направлении))).
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я

30 минут назад
из 101 100- дворники с метелками:) и 1 в центре
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Коллеги

52 минуты назад
Это...... Ц!
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♠Адвокат

сегодня, 10:49
Снега нет чего убирают то? Одно дерьмо на дорогах
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Каким

сегодня, 10:37
Навозом посыпают липецк,что все становится такое грязное!
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Житель

сегодня, 10:27
Бумага все стерпит
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Что убирать -то?

сегодня, 10:24
Скорей бы уже Путина убрали !.
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ПЕШЕХОД

сегодня, 10:21
Кто же это припух маленько? 600 ТОНН в итоге, ГДЕ ОНИ?
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