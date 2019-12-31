На уборку дорог в Липецке выведено свыше 100 единиц спецтехники

Со вчерашнего дня погоду в Липецке определяет Скандинавский циклон. Он принес с собой резкое похолодание, которое стало причиной обледенения дорог. Как сообщили в управлении благоустройства администрации города, обрабатывать проезжие части противогололедными материалами и подметать их начали уже минувшей ночью. На улицы города выведены 52 единицы спецтехники. Утром ее количество возросло до 101. Особое внимание уделяется спускам, поворотам, местам остановки пассажирского транспорта, площадкам, находящимся в непосредственной близости к учреждениям соцкультбыта. По словам специалистов управления благоустройства, за прошедшую ночь и до настоящего времени на дороги отсыпаны 45 тонн соли и 545 тонн пескосоляной смеси.



По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки в Липецке возможны осадки в виде мокрого снега. Также ожидается сильный западный ветер, скорость которого при порывах может достигать 15-20 м/с.



