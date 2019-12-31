В Становом арестовали водителя попавшего в аварию автобуса «Москва-Тбилиси»

Леван Дарчиа проведет в СИЗО два месяца.

В Становом на два месяца арестовали водителя попавшего в аварию автобуса «Москва-Тбилиси» Левана Дарчиа. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более лиц»).



Напомним, что автобус под управлением Левана Дарчиа опрокинулся вечером 26 декабря на трассе «Дон» в Становлянском районе Липецкой области. В результате аварии погибли два человека. Восемь человек, в том числе пятилетний ребенок получили травмы и были госпитализированы. Всего в автобусе находились 17 пассажиров и двое водителей, все - граждане Грузии.