Происшествия

сегодня, 08:26

В Становом арестовали водителя попавшего в аварию автобуса «Москва-Тбилиси»

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#ДТП
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В Становом арестовали водителя попавшего в аварию автобуса «Москва-Тбилиси»

Леван Дарчиа проведет в СИЗО два месяца.

В Становом на два месяца арестовали водителя попавшего в аварию автобуса «Москва-Тбилиси» Левана Дарчиа. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более лиц»).

Напомним, что автобус под управлением Левана Дарчиа опрокинулся вечером 26 декабря на трассе «Дон» в Становлянском районе Липецкой области. В результате аварии погибли два человека. Восемь человек, в том числе пятилетний ребенок получили травмы и были госпитализированы. Всего в автобусе находились 17 пассажиров и двое водителей, все - граждане Грузии.
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#ДТП
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