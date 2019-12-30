Массовое ДТП на Саперном спуске в Липецке собрало шесть автомобилей

Происшествие обошлось без жертв.

Сегодня вечером на Саперном спуске в Липецке произошло массовое ДТП.



Водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и врезался в «Фольксваген», тот в свою очередь ударился в «Ладу Калину», а далее произошло столкновение с «Фордом». Ранее здесь же автомобиль такси столкнулся с «Тойотой».



Авария обошлась без пострадавших.

