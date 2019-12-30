Происшествия
сегодня, 21:04
Массовое ДТП на Саперном спуске в Липецке собрало шесть автомобилей
8 2391
Происшествие обошлось без жертв.
Сегодня вечером на Саперном спуске в Липецке произошло массовое ДТП.
Водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и врезался в «Фольксваген», тот в свою очередь ударился в «Ладу Калину», а далее произошло столкновение с «Фордом». Ранее здесь же автомобиль такси столкнулся с «Тойотой».
Авария обошлась без пострадавших.
Водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и врезался в «Фольксваген», тот в свою очередь ударился в «Ладу Калину», а далее произошло столкновение с «Фордом». Ранее здесь же автомобиль такси столкнулся с «Тойотой».
Авария обошлась без пострадавших.
8 2391
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skrip
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Там каждый день летают дауны
Там каждый день летают дауны
Эдуард Суровый
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