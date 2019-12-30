Происшествия

сегодня, 21:04

Массовое ДТП на Саперном спуске в Липецке собрало шесть автомобилей

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#массовое ДТП #авария
Массовое ДТП на Саперном спуске в Липецке собрало шесть автомобилей

Происшествие обошлось без жертв.

Сегодня вечером на Саперном спуске в Липецке произошло массовое ДТП.

Водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и врезался в «Фольксваген», тот в свою очередь ударился в «Ладу Калину», а далее произошло столкновение с «Фордом». Ранее здесь же автомобиль такси столкнулся с «Тойотой».

Авария обошлась без пострадавших.
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#массовое ДТП #авария

Комментарии (8)

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Местный

1 минуту назад
На тракторном мосту реже стали бица шунахеры
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skrip

2 минуты назад
Интересно узнать почему шестой так унижен в глазах окружающих.Понимаш ли просто АВТОМОБИЛЬ.
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Как гость

3 минуты назад
Сухая дорога, 3 полосы движения, освещение. Липчане, что вам ещё нужно???
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Там каждый день летают дауны

5 минут назад
Каждый день какой нибудь даун там несётся километров 100 понтуясь своими корытами.
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Там каждый день летают дауны

5 минут назад
Каждый день какой нибудь даун там несётся километров 100 понтуясь своими копытами.
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Эдуард Суровый

12 минут назад
Кто знает что произошло в районе 17.00 в лесу, как ехать на Сселки? Стояла разбитая Nexia.
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Не на

37 минут назад
последние деньги купили ,купят еще ,в случае чего возьмут энный кредит !
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Город

48 минут назад
Сколько можно объяснять-это улица Плеханова,а Саперный спуск-в право от пешеходного перехода к пл.Ленина-Соборной до бывшего Политеха.Карты Гугл и Яндекс вам в помощь балбесы из Город-48.
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