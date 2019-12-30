Общество

сегодня, 17:05

В Липецке похоронили начальника управления областной прокуратуры

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#прокуратура
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В Липецке похоронили начальника управления областной прокуратуры

Андрею Зеленову было 50 лет.

Сегодня в Липецке похоронили 50-летнего начальника управления областной прокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства Андрея Зеленова.

Андрею Зеленову было 50 лет. Он умер от тяжелой болезни, рака поджелудочной железы.

- Профессионализм, эрудиция, преданность делу - отличительные черты Андрея Николаевича, завоевавшие ему уважение не только коллег, но и всех, с кем сталкивала его жизнь. Начав в 1995 году службу в органах прокуратуры следователем Грязинской межрайонной прокуратуры, он привык решать самые непростые профессиональные задачи и нести личную ответственность за принимаемые решения, от которых порою зависела судьба многих людей. За время службы он неоднократно поощрялся прокурором области и генеральным прокурором РФ, был удостоен Высшей региональной юридической премии «Юрист года» в номинации «Правозащитная деятельность», награжден ведомственными наградами. Коллектив прокуратуры области выражает самые искренние и глубокие соболезнования семье Андрея Николаевича и скорбят вместе с его родными и близкими, - прокомментировали потерю в пресс-службе прокуратуры области.

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#прокуратура
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Комментарии (2)

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Ярик

25 минут назад
Стрессы- одна из причин рака. Еще мобильная связь и сотовые вышки
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Людмила

сегодня, 17:23
царствие небесное, соболезнование близким, жене, сыновьям
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