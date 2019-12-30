В Липецке похоронили начальника управления областной прокуратуры

Андрею Зеленову было 50 лет.

Сегодня в Липецке похоронили 50-летнего начальника управления областной прокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства Андрея Зеленова.



Андрею Зеленову было 50 лет. Он умер от тяжелой болезни, рака поджелудочной железы.



- Профессионализм, эрудиция, преданность делу - отличительные черты Андрея Николаевича, завоевавшие ему уважение не только коллег, но и всех, с кем сталкивала его жизнь. Начав в 1995 году службу в органах прокуратуры следователем Грязинской межрайонной прокуратуры, он привык решать самые непростые профессиональные задачи и нести личную ответственность за принимаемые решения, от которых порою зависела судьба многих людей. За время службы он неоднократно поощрялся прокурором области и генеральным прокурором РФ, был удостоен Высшей региональной юридической премии «Юрист года» в номинации «Правозащитная деятельность», награжден ведомственными наградами. Коллектив прокуратуры области выражает самые искренние и глубокие соболезнования семье Андрея Николаевича и скорбят вместе с его родными и близкими, - прокомментировали потерю в пресс-службе прокуратуры области.



