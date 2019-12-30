Общество

сегодня, 15:20

Предприятия ОЭЗ «Липецк» сработали с убытком в 1,8 миллиарда рублей

16 2039
#ОЭЗ "Липецк"
4
Предприятия ОЭЗ «Липецк» сработали с убытком в 1,8 миллиарда рублей

В ОЭЗ «Липецк» считают это нормальным явлением.

В межрайонной ИФНС России №1 по Липецкой области подведены итоги работы комиссии по легализации налоговой базы за 9 месяцев 2019 года. По результатам представленных деклараций сумма убытка в целом по инспекции составила 1,9 млрд рублей, что ниже уровня аналогичного периода 2018 года на 200 тысяч рублей. Основную долю составляют предприятия особой экономической зоны «Липецк» - 11 организаций резидентов предприятий сгенерировали 1,8 млрд рублей убытков, или 91,9% от общей суммы убытка.

- Получение убытка является нормальным для предприятий со значительным объемом капитальных вложений на инвестиционной фазе реализации проекта. Вместе с тем, иностранные инвестиции в область в 2019 году превысили 18 млрд рублей, или на 12,5% больше, чем в прошлом году, - считают в пресс-службе ОЭЗ «Липецк».
16 2039
#ОЭЗ "Липецк"
4

Комментарии (16)

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перчик

45 минут назад
Как, по-вашему, можно уменьшить число бедных в России? — Повысить доходы населения. Это единственный рациональный способ. Другой способ применялся в старой доброй Англии — нищих просто вешали.
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Пенсионер

59 минут назад
Вся эта бодяга задумана не для приболей а для отмывания вороватых денег . Кроме НЛМК в Липецке нет предприятий приносящих прибыль и платящих налоги . Одно ворье
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ВВ

сегодня, 17:34
Месяц назад пели оды какому то гусю-директору зоны,что он супер-пупер крутой и незаменимый.."Скажите-как его зовут..?"
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ХХХ

сегодня, 17:13
В путинской России не выгодно строить кроме торгово-развлекательных центров,но есть предположение ,что гонка вооружений сьедает львиную долю ресурсов .Но власть боится в этом признаться перед Западом и своим народом , и признаться в том ,зачем разрушили 76000 советских заводов и фабрик ,чем осложнили работу оборонной промышленности .
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Егор-дальше чтУ

сегодня, 17:11
Ты здесь терпила кремлядская и хочешь ещё терпилой Харьков сделать?! А х ты угадал! Не выйдешь из своей сраной липы! Здесь нейтрализуем.
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Вангаскоп

сегодня, 17:05
На 2020 год.И будет у вас зарплата 12130,Но у вас за это ничего не будет
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Чиполлино

сегодня, 16:31
Не удивительно. В пукинской рассее всё через задницу. Да и какие там предприятия в этой зоне-так сапожные мастерские. Настоящие предприятия едирасты угробили-ЛТЗ, станкозавод, пускачи,трубный, Центролит и так далее. И самое страшное-угобили настоящих инженеров, техников и квалифицированных рабочих. Поэтому и ав мэрии-необразованная хабалка и учитель географиии, пропивший глобус.
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Сергей 13

сегодня, 16:14
Шо то какие то похоронные комментарии,все плохо,и пр...Я не специалист,но это похоже на старую еврейскую традицию,когда говорят,что доходов нет,приходите в другой год,и налоговая курит.Не очкуйте,с граждан налоги сдерут на 130%.Все будет стабильно хорошо,ждите.
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///

сегодня, 16:12
Хороший бухгалтер и жизнь удалась)))
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Дальше что

сегодня, 16:07
Харкiв, и Харьков наш.
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