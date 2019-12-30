Общество
сегодня, 15:20
Предприятия ОЭЗ «Липецк» сработали с убытком в 1,8 миллиарда рублей
16 2039
В ОЭЗ «Липецк» считают это нормальным явлением.
В межрайонной ИФНС России №1 по Липецкой области подведены итоги работы комиссии по легализации налоговой базы за 9 месяцев 2019 года. По результатам представленных деклараций сумма убытка в целом по инспекции составила 1,9 млрд рублей, что ниже уровня аналогичного периода 2018 года на 200 тысяч рублей. Основную долю составляют предприятия особой экономической зоны «Липецк» - 11 организаций резидентов предприятий сгенерировали 1,8 млрд рублей убытков, или 91,9% от общей суммы убытка.
- Получение убытка является нормальным для предприятий со значительным объемом капитальных вложений на инвестиционной фазе реализации проекта. Вместе с тем, иностранные инвестиции в область в 2019 году превысили 18 млрд рублей, или на 12,5% больше, чем в прошлом году, - считают в пресс-службе ОЭЗ «Липецк».
- Получение убытка является нормальным для предприятий со значительным объемом капитальных вложений на инвестиционной фазе реализации проекта. Вместе с тем, иностранные инвестиции в область в 2019 году превысили 18 млрд рублей, или на 12,5% больше, чем в прошлом году, - считают в пресс-службе ОЭЗ «Липецк».
16 2039
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