Спорт
сегодня, 14:50
В исправительные колонии Липецкой области пытались доставить 200 телефонов, деньги и наркотики
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Для доставки в колонии региона "запрещенки" использовался даже квадрокоптер. Но, пыпытки пресечены сотрудниками УФСИН.
В 2019 году в исправительных учреждениях сотрудниками УФСИН было проведено 94 обыска, во время которых обнаружено и изъято 3 тысяч рублей, 13 литров алкогольных напитков, 130 грамм наркотических средств и их аналогов. Наркоттики. алкоголь и деньги изъяты при попытке доставки их на территорию учреждения, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.
Как отметили в пресс-службе, в настоящее время одной из основных проблем является доставка в колонии таких запрещенных предметов как сотовые телефоны. Так, за 2019 год, у осужденных изъято более 200 сотовых телефонов, за их доставку задержано 26 граждан, из которых 21 уже привлечен к административной ответственности, по остальным гражданам дела находятся на рассмотрении в судах. Всего за попытку доставки запрещенных предметов задержано более 30 граждан.
Основными каналами доставки явились переброс запрещенных предметов через основное ограждение на территорию учреждения, для пресечения таких правонарушений прилегающая территория всех исправительных учреждений оборудована системой видеонаблюдения. Запрещённые предметы передавались в передачах, посылках, при предоставлении родственникам осужденных длительных свиданий, все поступающие в адрес осужденных передачи и посылки подвергаются тщательному досмотру, в том числе с применением технических средств, таких как современные металлодетекторы, рентгенустановки.
- Также стоит отметить, что технический прогресс не стоит на месте и для доставки запрещенных предметов используются новые способы доставки с применением технических средств. Липецкая область не стала исключением и в 2019 году умелыми действиями сотрудников дежурной смены учреждения была пресечена попытка доставки сотовых телефонов с использованием квадракоптера, - сообщили в ресс-служба УФСИН России по Липецкой области.
Как отметили в пресс-службе, в настоящее время одной из основных проблем является доставка в колонии таких запрещенных предметов как сотовые телефоны. Так, за 2019 год, у осужденных изъято более 200 сотовых телефонов, за их доставку задержано 26 граждан, из которых 21 уже привлечен к административной ответственности, по остальным гражданам дела находятся на рассмотрении в судах. Всего за попытку доставки запрещенных предметов задержано более 30 граждан.
Основными каналами доставки явились переброс запрещенных предметов через основное ограждение на территорию учреждения, для пресечения таких правонарушений прилегающая территория всех исправительных учреждений оборудована системой видеонаблюдения. Запрещённые предметы передавались в передачах, посылках, при предоставлении родственникам осужденных длительных свиданий, все поступающие в адрес осужденных передачи и посылки подвергаются тщательному досмотру, в том числе с применением технических средств, таких как современные металлодетекторы, рентгенустановки.
- Также стоит отметить, что технический прогресс не стоит на месте и для доставки запрещенных предметов используются новые способы доставки с применением технических средств. Липецкая область не стала исключением и в 2019 году умелыми действиями сотрудников дежурной смены учреждения была пресечена попытка доставки сотовых телефонов с использованием квадракоптера, - сообщили в ресс-служба УФСИН России по Липецкой области.
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Дмитрий Адоньев
Родина
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г елик