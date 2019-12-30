В Липецке будет скользко

Спасатели распространили экстренное сообщение

По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, в ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение ночи 31 декабря ожидается гололед.

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при гололедных явлениях:

- пешеходам, прежде чем выйти на улицу, стоит обратить внимание на свою обувь;

- по улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно;

- старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Наступайте на всю ступню, ноги слегка расслабьте в коленях. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками;

- старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения;

- следует переходить дорогу только в разрешенных местах, желательно, особенно детям, иметь на одежде светоотражающие элементы. Не начинать свое движение до полной остановки автотранспорта.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными.

Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля.

Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.