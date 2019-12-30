Фонд капремонта Липецкой области наградил победителей детского рисунка

В следующем году конкурс детского рисунка Фонда капремонта Липецкой области — банка идей для арт-проектов городского пространства — может стать всероссийским.

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Накануне Нового года Фонд капитального ремонта Липецкой области сделал подарок всем участникам V конкурса детского рисунка: больше тысячи ребят от 5 до 14 лет, которые прислали работы, получили приглашение на детское ледовое новогоднее шоу «Снежная королева». А девять победителей — по три участника в каждой возрастной категории — перед началом представления получили дипломы и подарки.Конкурс проводится ежегодно с 2015 года. Как рассказала заместитель генерального директора ФКР Липецкой области Елена Бабикова, в этом году свои работы на конкурс прислали рекордное количество участников — 1035 человек практически из всех районов области. «Ребята готовили работы в трех категориях - «Память о Великой Отечественной Войне», «Портрет памяти» (известные личности Липецкого края) и свободную тему. Впервые мы изменили условия: работа должна представлять арт-проект, который можно использовать для украшения фасада многоквартирного дома. Мы даже не ожидали, что получим такой отклик. В следующем году планируем сделать конкурс в масштабах всей страны».«Это замечательный проект, - добавил заместитель начальника управления ЖКХ Липецкой области Андрей Ларшин. - Каждая работа, без преувеличения — маленький мир, за который хотелось бы поблагодарить как ребят, так и их родителей, и педагогов, поддержавших юных конкурсантов. Надеемся, что лучшие работы воплотятся в арт-объектах на домах, и их увидят все липчане». Стоит отметить, что тенденция украшения многоквартирных домов творческими граффити приветствуется Минстроем РФ и Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта. В рамках создания комфортной городской среды и реализации программы капитального ремонта запущен специальный федеральный проект «Портрет памяти», где фонды капитального ремонта по всей стране реализуют арт-проекты на фасадах многоэтажек при капитальном ремонте.Жюри в составе представителей Фонда капремонта Липецкой области, представителей компаний-спонсоров и представителей архитектурного и строительного сообщества Липецкой области выбрало девятерых победителей. В нынешнем году в категории от 5 до 7 лет ими стали Маргарита Трубникова, Дании Старых, Лев Мазур, в категории от 8 до 10 лет дипломы и призы получили Альбина Жданова, Анна Ларшина, Ульяна Потанина, среди ребят от 11 до 14 лет награды вручили Владимиру Назарову, Софии Сметаниной и Алине Шевелевой. Вместе с дипломами ребята получили фотоаппараты, планшеты, мини-проекторы. Призовой фонд сформирован средствами партнеров. Организатор выражает благодарность компаниям-спонсорам за социальную направленность бизнеса.А после приятной церемонии награждения всех участников ожидало ледовое представление по мотивам любимой сказки «Снежная королева» - этот подарок организаторы конкурса Фонд капремонта Липецкой области сделали всем, кто прислали свои рисунки.