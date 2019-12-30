Поздравление с Новым годом от исполнительного директора РОР «СППЛО» Ольги Митрохиной

Новый год – один из самых любимых наших праздников. Он светлый и, несмотря на зимнюю погоду, понастоящему теплый праздник. Он объединяет нас вокруг наших главных ценностей: это любовь к своим близким, к своему делу, к своей стране. От всей души поздравляю Вас с самыми добрыми и любимыми праздниками— Новым годом и Рождеством Христовым! Данные праздники занимают особое место в жизни каждого из нас, они согревают теплом и дарят добрые надежды. По доброй традиции в канун Нового Года подводятся итоги прожитого года и намечаются планы на будущее. Уходящий год был соткан из множества знаменательных событий и повседневных житейских проблем, оставив свой след в нашей жизни. В преддверии праздников, мы особенно остро чувствуем, как дороги нам наши близкие, как важно, чтобы всё у них было хорошо, чтобы все они были здоровы, чтобы родители были согреты заботой и вниманием, и к ним возвращалось всё доброе, чему они нас учили и учат. Пусть наши дети растут умными, деятельными, а любовь и отзывчивость, душевная щедрость и милосердие будут нашей опорой в каждодневных делах. Уважаемые коллеги и жители города! Хочу пожелать Вам в этот зимний и светлый день уважения коллег, реализации задуманного и успехов во всех начинаниях! Чтобы Ваши надежды и мечты в Новом Году сбывались, а каждый рабочий день был шагом в сторону профессионального роста и развития!

