В новогоднюю ночь сходить в сауну и вызвать «девочку на час» липчане смогут по старым ценам

Новогодняя ночь в липецких банях или саунах обойдется липчанам примерно в 8-10 тысяч рублей.

Владельцы одной из бань, расположенных в районе стадиона «Металлург», рассказали GOROD48, что час услуг их заведения обходится посетителям в 700 рублей, и в праздничную ночь цены не поднимутся по причине… низкого спроса.

- За все время было два или три звонка, люди просто ради интереса узнавали цены. Обычно в Новый Год мы сдавали сауну на 12-14 часов подряд – это заранее обговаривается с клиентами. Но сейчас спрос упал и в обычные дни – на наш взгляд, люди обеднели, им просто перестало хватать денег. Даже некоторые постоянные клиенты ушли. У нас уже возникла идея самим придти в собственную баню и отметить праздник – не заработаем, так хоть повеселимся.

По словам банщиков, не должны вырасти в волшебную ночь и услуги девиц легкого поведения. Практика показывает, что Новый Год для большинства все-таки семейный праздник. Да и сами «ночные бабочки», многие из которых являются иногородними, на праздники уезжают на побывку к своим родственникам. Те же, кто решат поработать в новогоднюю ночь, как правило, обходятся стандартной таксой, которая сейчас составляет три тысячи рублей за один час.

фото rekaoka.ru .







