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В новогоднюю ночь сходить в сауну и вызвать «девочку на час» липчане смогут по старым ценам

42 2685
#Новый год #баня
5
В новогоднюю ночь сходить в сауну и вызвать «девочку на час» липчане смогут по старым ценам

Новогодняя ночь в липецких банях или саунах обойдется липчанам примерно в 8-10 тысяч рублей.

Владельцы одной из бань, расположенных в районе стадиона «Металлург», рассказали GOROD48, что час услуг их заведения обходится посетителям в 700 рублей, и в праздничную ночь цены не поднимутся по причине… низкого спроса.

- За все время было два или три звонка, люди просто ради интереса узнавали цены. Обычно в Новый Год мы сдавали сауну на 12-14 часов подряд – это заранее обговаривается с клиентами. Но сейчас спрос упал и в обычные дни – на наш взгляд, люди обеднели, им просто перестало хватать денег. Даже некоторые постоянные клиенты ушли. У нас уже возникла идея самим придти в собственную баню и отметить праздник – не заработаем, так хоть повеселимся.

По словам банщиков, не должны вырасти в волшебную ночь и услуги девиц легкого поведения. Практика показывает, что Новый Год для большинства все-таки семейный праздник. Да и сами «ночные бабочки», многие из которых являются иногородними, на праздники уезжают на побывку к своим родственникам. Те же, кто решат поработать в новогоднюю ночь, как правило, обходятся стандартной таксой, которая сейчас составляет три тысячи рублей за один час.

фото  rekaoka.ru.



42 2685
#Новый год #баня
5

Комментарии (42)

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Кент

2 минуты назад
Город48, а где и почём можно травки взять?
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Сергей 13

7 минут назад
Г.48,вам шо, проститутки приплачивают за рекламу?
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Налог

19 минут назад
Интересно а проститутки зарегистрированы как самозанитые?
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Муслим

20 минут назад
Будь проклят, этот праздник в который люди сходят с ума!
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Коренная липчанка

25 минут назад
Город 48 у вас крышу снесло такие гадкие новости писать?
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Алкан с ЛТЗ

26 минут назад
Ипотечная разведенка с прицепом, Легко!
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Ирина

27 минут назад
Я в шоке!!! Вы что пишете? Совсем что ли страх потеряли???
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1

30 минут назад
теперь налоговая знает цены на пока что не облагаемые налогами услуги, и будет снимать с расчетных счетов оплату ежемесячно.
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СПИД

30 минут назад
Передается через кровь, но если больные зубы или рана надкусана губа, достаточно засоса и вы в числе больных.
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Врач

33 минуты назад
Прошу провериться после посещения сауны с девочками, поверьте котрацептив от серьезной болезни не спасет, не несите заразу домой, воздержитесь, от девочек легкого поведения.
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Еще комментарии

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