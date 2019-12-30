Происшествия

сегодня, 11:29

Следственный комитет проверит обстоятельства смерти липецкого школьника

6 7067
#несчастный случай
3
Следственный комитет проверит обстоятельства смерти липецкого школьника
Следственное управление Следственного комитета РФ по Липецкой области проводит доследственную проверку обстоятельств смерти 14-летнего мальчика.

- Следователи проверят все версии смерти школьника, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ. - В рамках проверки назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Уже выяснено, что накануне смерти мальчик ушел из школы и до вечера проводил время со своим родственником. Вернувшиеся домой родители увидели сына спящим. Утром 27 декабря его нашли в постели мертвым. Известно, что у ребенка было врожденное заболевание. 


6 7067
#несчастный случай
3

Комментарии (6)

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Гость

19 минут назад
Земля мальчику пухом. Родителям терпения
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Неизвестный

сегодня, 13:03
На силикатном
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1

сегодня, 12:06
Силикатный
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Настасья

сегодня, 12:00
Берегите своих детей! Только родители * внимании могут предотвратить беду, наши дети больше никому не нужны!
ответить

и в центре

сегодня, 11:53
как въезжаешь налево а потом направо
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Я

сегодня, 11:50
В каком посёлке жил?
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