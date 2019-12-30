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сегодня, 11:29
Следственный комитет проверит обстоятельства смерти липецкого школьника
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Следственное управление Следственного комитета РФ по Липецкой области проводит доследственную проверку обстоятельств смерти 14-летнего мальчика.
- Следователи проверят все версии смерти школьника, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ. - В рамках проверки назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.
Уже выяснено, что накануне смерти мальчик ушел из школы и до вечера проводил время со своим родственником. Вернувшиеся домой родители увидели сына спящим. Утром 27 декабря его нашли в постели мертвым. Известно, что у ребенка было врожденное заболевание.
- Следователи проверят все версии смерти школьника, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ. - В рамках проверки назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.
Уже выяснено, что накануне смерти мальчик ушел из школы и до вечера проводил время со своим родственником. Вернувшиеся домой родители увидели сына спящим. Утром 27 декабря его нашли в постели мертвым. Известно, что у ребенка было врожденное заболевание.
6 7067
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