Липецкий футболист будет играть в Премьер-Лиге

Артем Федчук стал вторым нашим земляком в "Тамбове".

Недолго оставался без работы 25-летний липецкий нападающий Артем Федчук, который покинул выступающий в ФНЛ курский «Авангард» из-за введенного там потолка зарплат в 150 тысяч рублей.

Федчук не согласился на понижение заработка и расторг контракт с клубом. Как выяснилось, липчанин даже сделал шаг вперед в своей карьере – теперь он будет выступать в Российской Премьер Лиге за «Тамбов». О том, что контракт с Федчуком согласован и будет подписал в ближайшее время рассказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

Напомним, что за наших соседей, который стали одной из сенсаций сезона и к зимней паузе в РПЛ подошли на 11-м месте, уже выступает один уроженец Липецка 31-летний защитник Алексей Рыбин, на счету которого 13 матчей и 2 желтые карточки в элитном дивизионе.

Федчук в сезоне-2019/20 провел за «Авангард» 17 матчей и забил 4 мяча.

Артем начал заниматься футболом с СДЮШОР «Металлург», потом был замечен селекционерами Академии столичного «Спартака» и заканчивал в ней свое футбольное образование. Выступал за «Спартак-2» (Москва) в 2013-17 гг., в 51 матче забил 11 мячей. Любопытно, что партнеры по нападению в «Тамбове» Георгий Мелкадзе и Владимир Обухов тоже имеют спартаковское прошлое и даже выступали с Артемом в дубле «красно-белого» клуба.

Кроме того, стало известно, что «Авангард» вслед за Федчуком и Максимом Григорьевым, перешедшим в воронежский «Факел», покинул и последних из наших земляков, выступавших за этот клуб – защитник и капитан команды 27-летний ельчанин Кирилл Гоцук. Сообщается, что он будет выступать за «Нижний Новгород» (11-е место в ФНЛ). На странице «Авангарда» в соцсети появился традиционный коллаж-прощание.



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