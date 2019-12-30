В Липецке умер школьник: его знакомые утверждают, что мальчик употреблял снюсы

27 декабря в поселке Силикатный умер 13-летний мальчик: ребенок не проснулся утром. Накануне он был на новогодней дискотеке.



По поселку поползли слухи - ребенок погиб от отравления снюсом. Якобы дети видели, как мальчик его употреблял.



По данным GOROD48, причина смерти мальчика еще не установлена. Она будет выяснена после результатов химико-токсикологического исследования. В тоже время известно, что у мальчика было врожденное заболевание.





