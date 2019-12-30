Происшествия
51 минуту назад
В Липецке умер школьник: его знакомые утверждают, что мальчик употреблял снюсы
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27 декабря в поселке Силикатный умер 13-летний мальчик: ребенок не проснулся утром. Накануне он был на новогодней дискотеке.
По поселку поползли слухи - ребенок погиб от отравления снюсом. Якобы дети видели, как мальчик его употреблял.
По данным GOROD48, причина смерти мальчика еще не установлена. Она будет выяснена после результатов химико-токсикологического исследования. В тоже время известно, что у мальчика было врожденное заболевание.
По поселку поползли слухи - ребенок погиб от отравления снюсом. Якобы дети видели, как мальчик его употреблял.
По данным GOROD48, причина смерти мальчика еще не установлена. Она будет выяснена после результатов химико-токсикологического исследования. В тоже время известно, что у мальчика было врожденное заболевание.
5 1248
Колыван
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Явь
павел