Происшествия

51 минуту назад

В Липецке умер школьник: его знакомые утверждают, что мальчик употреблял снюсы

5 1248
#несчастный случай
В Липецке умер школьник: его знакомые утверждают, что мальчик употреблял снюсы
27 декабря в поселке Силикатный умер 13-летний мальчик: ребенок не проснулся утром. Накануне он был на новогодней дискотеке.

По поселку поползли слухи - ребенок погиб от отравления снюсом. Якобы дети видели, как мальчик его употреблял. 

По данным GOROD48, причина смерти мальчика еще не установлена.  Она будет выяснена после результатов химико-токсикологического исследования. В тоже время известно, что у мальчика было врожденное заболевание. 


5 1248
#несчастный случай

Комментарии (5)

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Колыван

7 минут назад
Ну вот всем известный солист группы ленинград шнуров занимается рекламой снюсов под торговой маркой lift. У такой ублюдочный страны нет будущего. Только Трезвость. Ненависть. Хардкор.
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777

11 минут назад
Смерть - СТОЙ! - Зачем ты так?!
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48

13 минут назад
когда сми пишут новости, основанные на слухах, то издание приобретает желтоватый оттенок
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Явь

13 минут назад
Россия вымирает. В прошлом году только в центральных районах отдали богу душу 300 000 человек. Жаль детей, жертв всяких гадостей. Все отравлено да еще эти снюсы. Кому-то это надо...надо.
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павел

19 минут назад
на кол жопой посадить кто их распростроняет
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