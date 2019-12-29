В 2019 году сотрудники МЧС спасли 254 тысячи жизней

В 2019 году подразделения МЧС России принимали участие в ликвидации последствий 261 чрезвычайной ситуации, тушении свыше 460 тысяч техногенных пожаров, оказывали помощь на местах долее 100 тысяч ДТП, а также 3 тысяч. происшествий на водных объектах. При реагировании на эти чрезвычайные ситуации и происшествия спасено более 254 тысяч человеческих жизней.



Эти цифры прозвучали 27 декабря, в День спасателя Российской Федерации, на совещании в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев



Глава правительства поблагодарил спасателей:



- Сегодня жизнь нашей страны уже невозможно представить без МЧС, без тех кто трудится в этой системе, тем более что люди обращаются к спасателям в самых разных ситуациях, там где труднее всего на месте трагедий, пожаров, наводнений ,самых разных бедствий но и важно конечно очень быстро принять сбалансированное, правильное решение, для этого требуется максимальная концентрация и подготовка, и безусловно требуется такое качество, которое носит по сути абсолютно человеческий характер, просто смелость и неравнодушие к тому что происходит.



Поэтому это же действительно часть вашей постоянной работы, которую вы делаете очень профессионально и добросовестно. Хочу еще раз сердечно вас за это поблагодарить! - заявил Дмитрий Медведев.



«Подводя итог деятельности за 2019 год, можно сказать, что сотрудниками Министерства задачи по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций выполнялись с полной самоотдачей», - подчеркнул глава МЧС России Евгений Зиничев во время совещания.



