Погода в Липецке

сегодня, 17:42

В Липецкой области усилится ветер и до -6

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В Липецкой области усилится ветер и до -6

В ближайшие сутки  в Липецкой области продолжится рост атмосферного давления,  ожидается погода без существенных осадков, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры составят 4-5 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами возможен слабый снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, днем будет от 1 до 6 мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 5 до 7  градусов мороза, днем ожидается от 2 до 4 градусов мороза. 

30 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 29 градусов мороза.

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Комментарии (5)

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дд

сегодня, 19:31
Скоро весна и посадка картошки
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Котэ

сегодня, 18:30
Кушать все равно нечего...
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valerafromsplus

сегодня, 18:24
А по мэйлру снегопад обещают в новостях. неужели спец. оружие?
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Лена

сегодня, 18:07
Вообще дубак
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Пьяный узбек

сегодня, 18:05
Эненгискей
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