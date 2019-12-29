сегодня, 17:42
В Липецкой области усилится ветер и до -6
В ближайшие сутки в Липецкой области продолжится рост атмосферного давления, ожидается погода без существенных осадков, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры составят 4-5 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 5 до 7 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 4 градусов мороза.
30 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 29 градусов мороза.
дд
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