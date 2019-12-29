В Липецкой области усилится ветер и до -6

В ближайшие сутки в Липецкой области продолжится рост атмосферного давления, ожидается погода без существенных осадков, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры составят 4-5 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами возможен слабый снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, днем будет от 1 до 6 мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 5 до 7 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 4 градусов мороза.



30 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 29 градусов мороза.



