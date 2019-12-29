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Cостояние богатейших россиян выросло за год на 21% — Bloomberg
Состояние богатейших россиян в 2019 году увеличилось на 21%, они заработали $51 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Состояние 500 богатейших людей мира за год выросло примерно так же - на 25% — и достигло $5,9 трлн.
Лидером по росту доходов стал президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно, занявший третье место в списке миллиардеров по версии Bloomberg.
В то же время основатель Amazon Джефф Безос потерял почти $9 млрд после развода с женой, пишет theins.ru
Состояние 500 богатейших людей мира за год выросло примерно так же - на 25% — и достигло $5,9 трлн.
Лидером по росту доходов стал президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно, занявший третье место в списке миллиардеров по версии Bloomberg.
В то же время основатель Amazon Джефф Безос потерял почти $9 млрд после развода с женой, пишет theins.ru