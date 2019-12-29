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Суд в Киеве отпустил под личное обязательство экс-бойцов спецназа Беркут

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Решение суда касается Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского

Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство экс-бойцов спецназа "Беркут", обвиняемых в стрельбе на "майдане" в 2014 году.


"Суд решил изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство", - сказала председательствующая судья, объявляя в субботу вердикт суда.


Оглашение решения суда сопровождалось возгласами националистов: "Позор!".


Решение суда касается Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, находящихся в Лукьяновском СИЗО в Киеве, а также Александра Маринченко и Сергея Тамтура, которые пребывали под домашним арестом.



Тем временем у СИЗО собираются активисты, чтобы помешать вывезти бывших бойцов "Беркута", которых планируется обменять в воскресенье на удерживаемых в Донбассе лиц.


Рассмотрение жалобы защиты экс-беркутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко, и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле протестующих в феврале 2014 года, о продлении им срока содержания под стражей длилось два дня в Киевском апелляционном суде.


19 декабря проходящему по этому же делу бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" Александру Маринченко изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. В июле 2019 года Святошинский районный суд уже отпустил под домашний арест еще одного подозреваемого бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" - Сергея Тамтуру


16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против этих пяти "беркутовцев", которых обвиняют в убийстве 48 участников акций протеста.

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. В результате, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля 2014 года стали более 100 человек, сотни получили ранения.


В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута", сообщает tass.ru


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