В России
сегодня, 10:03
Юрий Шатунов в стихах назвал своего бывшего продюсера бабой
Скандал набрал обороты
Как уже сообщалось, накануне продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обозвал Андрея Малахова и его гостей проститутками. Случилось это после передачи Малахова, в которой приняли участие Юрий Шатунов.
Разин разразился в инстаграм гневом и оскорблениями.
Юрий Шатунов тут же отреагировал на своих страничках в соцсетях стихом
Разин разразился в инстаграм гневом и оскорблениями.
Юрий Шатунов тут же отреагировал на своих страничках в соцсетях стихом