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Юрий Шатунов в стихах назвал своего бывшего продюсера бабой

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#Шатунов #Разин #скандал

Скандал набрал обороты

Как уже сообщалось, накануне продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обозвал Андрея Малахова и его гостей проститутками. Случилось это после передачи Малахова, в которой приняли участие Юрий Шатунов.

Разин разразился в инстаграм гневом и оскорблениями.

Юрий Шатунов тут же отреагировал на своих страничках в соцсетях стихом

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#Шатунов #Разин #скандал

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