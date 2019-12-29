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сегодня, 09:59

Россия отреагировала на заявление США о контингенте ООН в Донбассе

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Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал слова временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о возможности ввести контингент ООН в Донбасс, сообщает vz.ru.

Тейлор заявлял, что Киев должен вернуть полный контроль над Донбассом. Присутствие контингента ООН могло бы стать «промежуточным шагом», сказал он.

Полянский отметил, что после встречи лидеров стран «нормандской четверки» в Париже «в практическом плане по этой теме никаких изменений не было». Заместитель постпреда России сообщил, что на обсуждение СБ ООН предложение не выносилось, передает ТАСС.

Полянский подтвердил, что российское предложение по данному вопросу, которое предусматривает поддержку СММ ОБСЕ со стороны миссии ООН, «остается на столе».

В сентябре 2017 года Владимир Путин предложил разместить на линии соприкосновения в Донбассе охранную миссию ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.


Украина хочет использовать миссию ООН для разоружения ополчения народных республик Донбасса, сообщает 125region.ru

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Комментарии (1)

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Александр Жарков

51 минуту назад
Донбасс для того и нужен НАТО, чтобы после зачистки разместить там свои военные базы.
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