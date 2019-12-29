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Представители ЛНР с группой пленных выехали на обмен с Украиной

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Представители самопровозглашенной Луганской народной республики отправились на пункт пропуска "Майорск", где должен пройти обмен удерживаемыми лицами с украинской стороной, сообщила руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.

Кобцева выразила надежду, что "украинская сторона до конца выполнит свои обязательства".

Точное количество человек, которые будут участвовать в обмене, стороны пока не называют. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляли о готовности передать Киеву 55 человек, забрать планируют 87 своих сторонников. В самопровозглашенной Луганской народной республике сообщали, что готовы передать до 30 человек.

Предыдущий обмен пленными прошел в декабре 2017 года и стал самым масштабным за время конфликта в Донбассе. Республикам передали 238 человек, Киев забрал 74. При этом стороны договорились продолжить освобождение удерживаемых лиц. Ближайший обмен планировали провести в начале 2018 года. Однако договориться и осуществить его удалось лишь спустя два года, сообщает ria.ru.

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