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Продюсер «Ласкового мая» назвал Андрея Малахова «проституткой»

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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин резко высказался в адрес Андрея Малахова после обвинений в адрес Разина, прозвучавших в эфире телепередачи "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1".

В эфире передачи бывший участник группы Юрий Шатунов заявил, что Разин якобы мешает ему гастролировать, а сам под фогограмму исполняет хиты его голосом. Помимо этого, певец поведал, что продюсер шантажом добился того, чтобы стать крестным его ребенка, но при этом много лет не видел крестника.

"Как был Малахов проституткой, так он ей и остается. И собрал проституток. Андрей, имей в виду, ты теперь получил врага номер один в лице Разина. Я никогда тебе не прощу этого предательства. Никогда", — написал Разин в инстаграме.

По словам продюсера, все обвинения в его адрес были ложными. Также продюсер раскритиковал приглашенных в студию гостей, среди которых были, в частности, Филипп Киркоров и Николай Басков, сообщает ria.ru

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