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Фёдор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко победил нокаутом американского бойца Куинтона Джексона в поединке Bellator. Проходивший в японском городе Сайтама бой завершил в первом раунде.
Отметим, теперь на счету 43-летнего российского спортсмена 39 побед и шесть поражений.
Бой в Джексоном стал для Емельяненко заключительным в Японии. Предполагается, что "Последний император" проведет еще два боя, после чего завершит карьеру. Один из боёв состоится в Европе летом 2020 года. Второй — в Москве в конце 2020 года или начале 2021 года, сообщает life.ru
Отметим, теперь на счету 43-летнего российского спортсмена 39 побед и шесть поражений.
Бой в Джексоном стал для Емельяненко заключительным в Японии. Предполагается, что "Последний император" проведет еще два боя, после чего завершит карьеру. Один из боёв состоится в Европе летом 2020 года. Второй — в Москве в конце 2020 года или начале 2021 года, сообщает life.ru