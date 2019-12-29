Происшествия

сегодня, 08:45

В Задонске собака упала в купальню монастырского источника

8 2024
#собака #спасение
1
В Задонске собака упала в купальню монастырского источника

Собачку вытаскивали спасатели

Как сообщает сообщество газеты "Задонская правда" в "В Контакте", школьница позвонила в службу спасения и сообщила, что ее собака упала в купальню монастырского источника.

Спасатели среагировали быстро и достали собаку. 

"Собака не верила своему счастью, аж укусила освободителя, пока тот нёс её на руках", сообщается в паблике.
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8 2024
#собака #спасение
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Комментарии (8)

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Олег

9 минут назад
Почитал оригинал! "На фото задонский спасатель помогает дворняге, угодившей в ловушку... Узнаёте место? Это "бассейн" в парке у монастырского святого источника." "Бассейн в парке", уважаемая редакция!
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Олег

сегодня, 11:35
Кстати, о журналистах! Ликбез бы организовать! "Купель" и "купальня" - разница.
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Олег

сегодня, 11:33
Это не монастырская купель. Купель Задонского монастыря - крытое сооружение. Хайпуем, господа журналисты?
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В путинской России

сегодня, 10:55
Даже собаки стали верующие !.
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Секретарь бога

сегодня, 10:08
Почему такая грязная купальня????
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lugov

сегодня, 10:05
а может, это какой-то чинуша решил грехи смыть. И вот результат...
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Милая Оксана

сегодня, 09:51
Это не собака, это оборотннь
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Не верующий

сегодня, 09:03
Странно почему после купания собака не превратилась в прынца.
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