Происшествия
сегодня, 08:45
В Задонске собака упала в купальню монастырского источника
Собачку вытаскивали спасатели
Как сообщает сообщество газеты "Задонская правда" в "В Контакте", школьница позвонила в службу спасения и сообщила, что ее собака упала в купальню монастырского источника.
Спасатели среагировали быстро и достали собаку.
"Собака не верила своему счастью, аж укусила освободителя, пока тот нёс её на руках", сообщается в паблике.
Спасатели среагировали быстро и достали собаку.
"Собака не верила своему счастью, аж укусила освободителя, пока тот нёс её на руках", сообщается в паблике.
Олег
Олег
Олег
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