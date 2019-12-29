Происшествия
вчера, 23:47
16-летний подросток сбежал из больницы в одной пижаме
В Липецкой области разыскивают 16-летнего Алексея Лазарева, который сегодня ушел из областной психоневрологической больницы. Об этом сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей".
Подросток покинул больницу в одной пижаме.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алексея Лазарева, просят связаться с полицией или волонтерами.
Подросток покинул больницу в одной пижаме.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алексея Лазарева, просят связаться с полицией или волонтерами.
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