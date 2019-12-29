Происшествия

вчера, 18:12

Липчанин сбил насмерть пенсионерку

31 5744
#ДТП
Липчанин сбил насмерть пенсионерку

Трагедия произошла сегодня утром в соседней области

Сегодня примерно в 07.30 часов в селе Новая Усмань на улице  Центральная, по предварительным данным, водитель автомобиля «Renault Megane Scenic»,  37-летний житель Липецкой области, двигаясь со стороны села Орлово в направлении центра Новой Усмани, допустил наезд на пешехода, 66-летнюю жительницу Новоусманского района, которая переходила проезжую часть слева направо в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в УМВД России по Воронежской области.
31 5744
#ДТП

Комментарии (31)

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Елена

34 минуты назад
Если автомобиль пригнали с Европы или собрали там то это renault megane scenic. В Росии все перевернуто. Из за производителей. В Испании не существует рено логан, это дасия логан, группа рено и т.д. Стандарт и д.р.
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Сергей 13

сегодня, 01:31
Это машину так на 60 км/ч разворотило?Скрип,какие нафуй старые и новые правила?По старым водятлу по хорошему лет восемь храпело.Чисто по человечески,что, сложно уступить дорогу старику?Или газ в пол и потом доказывать,что Вы правы?Причина тут одна,за рулём * ,по хорошему,при сдаче экзаменов в ГИБДД нужно сдавать тесты на адекватность,хоть часть ослов отсеивались.
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344324

сегодня, 00:55
меган сценик это разные автомобили
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Осталось - 23

вчера, 23:56
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гость

вчера, 22:19
Где уж тут расти численности населения. Неужели ничего нельзя придумать с этими машинами? И зачем их столько?
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Жорж

вчера, 21:54
Наших долболобов везде знают с коммерческими ву
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Нонка

вчера, 21:11
Скот паразит скифы зона пешеходного перехода и так -хрясь!Убийца-скот!
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мозгоёд

вчера, 20:46
Оптимист, Видать под Москвой в 41м немцы на переходе так и не дождались зеленого.Постояли и пошли назад.
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Мюнхен

вчера, 20:40
Родина, подсвечивайте сами)
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Родина

вчера, 20:35
Перекрестки должны быть особенно ярко освещены.
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