Происшествия
вчера, 18:12
Липчанин сбил насмерть пенсионерку
Трагедия произошла сегодня утром в соседней области
Сегодня примерно в 07.30 часов в селе Новая Усмань на улице Центральная, по предварительным данным, водитель автомобиля «Renault Megane Scenic», 37-летний житель Липецкой области, двигаясь со стороны села Орлово в направлении центра Новой Усмани, допустил наезд на пешехода, 66-летнюю жительницу Новоусманского района, которая переходила проезжую часть слева направо в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в УМВД России по Воронежской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в УМВД России по Воронежской области.
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