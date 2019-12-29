Липчанин сбил насмерть пенсионерку

Трагедия произошла сегодня утром в соседней области

Сегодня примерно в 07.30 часов в селе Новая Усмань на улице Центральная, по предварительным данным, водитель автомобиля «Renault Megane Scenic», 37-летний житель Липецкой области, двигаясь со стороны села Орлово в направлении центра Новой Усмани, допустил наезд на пешехода, 66-летнюю жительницу Новоусманского района, которая переходила проезжую часть слева направо в зоне видимости пешеходного перехода.



В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.



Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в УМВД России по Воронежской области.

