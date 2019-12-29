Погода в Липецке

вчера, 17:11

В Липецкой области до -8, но без снега

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#похолодание
В Липецкой области до -8, но без снега

В ближайшие сутки  в Липецкой области начнется рост атмосферного давления,  ожидается погода без существенных осадков, местами сохранится гололед, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры составят 4-6 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью и днем составит от 3 до 8 мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 6 до 8  градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза.  

День 29 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 29 градусов мороза. 
2 1513
#похолодание

Комментарии (2)

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Ч

вчера, 20:37
Ну везде подвох . Включил 21 - й канал ( Липецкое время и , глазам не поверил ) , а там атмосферное давление -795 мм. рт. ст. Представляете , если такое давление выдать на борт воздушному судну , заходящему на посадку . На начало полосы выйдет на высоте метров 350 и где произведёт посадку ? Где - то за 9 км от начала полосы .Никто ни за что не отвечает .СМИ у нас брехуны и , точка .
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Грета Тунберг

вчера, 18:14
Я же говорила
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