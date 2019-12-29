В Липецкой области до -8, но без снега

В ближайшие сутки в Липецкой области начнется рост атмосферного давления, ожидается погода без существенных осадков, местами сохранится гололед, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры составят 4-6 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью и днем составит от 3 до 8 мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов мороза.



День 29 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 29 градусов мороза.

