Происшествия
вчера, 18:57
В Липецкой области перевернулась машина с интернациональной семьей
Гражданина России, его жену и трех детей - граждан Йемена, сейчас поят чаем в автоинспекции.
Сегодня около 17.00 в Данковском районе опрокинулся автомобиль "Хендай", следовавший из Москвы в Воронеж. В машине находилась интернациональная семья: водитель - гражданин России, его жена и трое их детей - граждане Республики Йемен. После аварии семью осмотрели врачи: ни взрослые, ни дети не пострадали.
А вот деваться семье оказалось некуда - машина получила слишком серьезные повреждения. Тогда мужа, жену и их детей автоинспекторы отвезли в районный отдел ГИБДД.
- Взрослых, двух девочек 14 и четырех лет, и 11-летнего мальчика данковские автоинспекторы угостили чаем и предложили горячую еду, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Сейчас они ждут родных , которые должны отвезти семью в Воронеж.
А вот деваться семье оказалось некуда - машина получила слишком серьезные повреждения. Тогда мужа, жену и их детей автоинспекторы отвезли в районный отдел ГИБДД.
- Взрослых, двух девочек 14 и четырех лет, и 11-летнего мальчика данковские автоинспекторы угостили чаем и предложили горячую еду, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Сейчас они ждут родных , которые должны отвезти семью в Воронеж.
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