Происшествия

вчера, 18:57

В Липецкой области перевернулась машина с интернациональной семьей

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#авария #ДТП
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В Липецкой области перевернулась машина с интернациональной семьей

Гражданина России, его жену и трех детей - граждан Йемена, сейчас поят чаем в автоинспекции.

Сегодня около 17.00 в Данковском районе опрокинулся автомобиль "Хендай", следовавший из Москвы в Воронеж. В машине находилась интернациональная семья: водитель - гражданин России, его жена и трое их детей - граждане Республики Йемен. После аварии семью осмотрели врачи: ни взрослые, ни дети не пострадали.

А вот деваться семье оказалось некуда - машина получила слишком серьезные повреждения. Тогда мужа, жену и их детей автоинспекторы отвезли в районный отдел ГИБДД.

- Взрослых, двух девочек 14 и четырех лет, и 11-летнего мальчика данковские автоинспекторы угостили чаем и предложили горячую еду, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Сейчас они ждут родных , которые должны отвезти семью в Воронеж.

 



7378
#авария #ДТП
15

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