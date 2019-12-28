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вчера, 19:09

Липецкая вечЁрка: праздничные правила, перевернувшийся автобус и юный хулиган

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: праздничные правила, перевернувшийся автобус и юный хулиган

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 27 декабря.

«Липчанам не стоит выпивать на новогодних ёлках». Это сообщение читатели сегодня комментировали активнее всего. В новогоднюю ночь в районах Липецка будут проходить праздничные гуляния. Следить за порядком на уличных праздниках будут сотрудники полиции. УМВД Липецкой области не рекомендует липчанам появляться на праздничных гуляниях пьяными и, тем более, приносить с собой и распивать спиртное. Все это - нарушение действующего законодательства.

Сегодня после аварии с автобусом «Москва - Тбилиси» возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более лиц). Автобус «Москва - Тбилиси» опрокинулся сегодня на трассе «Дон» в Становлянском районе Липецкой области. В результате аварии погибли два человека. Восемь человек, в том числе пятилетний ребенок получили травмы и были госпитализированы. Все пассажиры и водители – граждане Грузии.


Следком прекратил преследование Ольги Крючковой по двум статьям Уголовного кодекса. Ольга Крючкова по-прежнему находится под стражей по уголовному делу о получении взятки. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Соответственно, под стражей продолжают находиться Михаил Бакланов и адвокат Липецкой областной коллегии адвокатов Владимир Писаренко, которых обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Данное уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Липецка после новогодних праздников. Обвиняемые по нему пока не этапированы из Москвы в Липецк.

Новогодние праздники ещё не наступили, а приключения с детьми в Липецке уже начались. Об этом, свидетельствуют сигналы горожан по единому телефону службы спасения. На «112» звонили жители улицы Филипченко. Мальчик ориентировочно лет шести бросал в прохожих зажжённые петарды. К приезду полицейских мальчик уже убежал. Спасатели призывают родителей не ослаблять контроль над детьми, не оставлять одних, помнить об опасности, которой они по неосторожности могут себя подвергнуть.
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#вечёрка
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Комментарии (31)

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progisis

29 минут назад
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??????и

сегодня, 10:45
я, правильно сделал.но пластика дорого стоит.
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я

сегодня, 05:53
Помню лет 6 назад такой бросил беременной под ноги. Муж так рожу разбил что и пластика пацану не поможет
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Липецкая либерда

сегодня, 00:24
Нас сегодня Р.АС. * .О.Р.А.С.И.Л.О. как никогда !
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Виктор 2-28-14

вчера, 23:52
Запетардил мальчик с пальчик всех прохожих.....Запетардил мальчик с пальчик непохожих.....Бабушке Агафье показалось,что под немцем снова оказалась....Не понять засранцу пацвну как бабульке было в ту войну.....Как бежала в поле хорониться.....Кровушка лилася как водица...Как в затишье маму хоронила......Ничего она не позабыла.....
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Вот приду домой !

вчера, 23:20
Овод, Да пну кошку, не знамо за что, Как и вы ругаете белорусов и Украинцев , А главный- то жулик-виновник сидит в Москве .
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Практика показала !

вчера, 23:14
Что Путин- Дуремар и Иван Сусанин нашей эпохи !
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Вы молодец ,

вчера, 23:12
Андрей Чикаго, Умница !, Ну что делать остальным гражданам России - Пенсионного и предпенсионного возраста !, Того самого, который Путин украл ,...." Вставай проклятьем заклеймённый ...."!.
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Андрей Чикаго

вчера, 22:59
Почитал про Немцова. Про Катар, Алжир и Норвегию. Плохо всё. Совсем плохо. Везде плохо. Ротенберг и Миллер молодцы. Но нас так просто не возьмешь. У мегя свой дом. Скоро перейду на альтернативный источник энергии. Фигу им а не коммунальные платежи завышенные в 5 раз. С наступающим всех. Здоровья и поменьше головной боли.
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Твой газ дороже !

вчера, 22:55
Овод, Чем сланцевый газ США, Катара ,саудитов и прочей шушеры , Азербайджан запустил свой газопровод в Европу !, Нехай Путин теперь нервно курит в сторонке , Как жаль граждан России , Теперь мы все в жопе ,А собственного производство в России нет!, Его просто уничтожили .
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