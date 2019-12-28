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вчера, 19:09
Липецкая вечЁрка: праздничные правила, перевернувшийся автобус и юный хулиган
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 27 декабря.
«Липчанам не стоит выпивать на новогодних ёлках». Это сообщение читатели сегодня комментировали активнее всего. В новогоднюю ночь в районах Липецка будут проходить праздничные гуляния. Следить за порядком на уличных праздниках будут сотрудники полиции. УМВД Липецкой области не рекомендует липчанам появляться на праздничных гуляниях пьяными и, тем более, приносить с собой и распивать спиртное. Все это - нарушение действующего законодательства.
Сегодня после аварии с автобусом «Москва - Тбилиси» возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более лиц). Автобус «Москва - Тбилиси» опрокинулся сегодня на трассе «Дон» в Становлянском районе Липецкой области. В результате аварии погибли два человека. Восемь человек, в том числе пятилетний ребенок получили травмы и были госпитализированы. Все пассажиры и водители – граждане Грузии.
Следком прекратил преследование Ольги Крючковой по двум статьям Уголовного кодекса. Ольга Крючкова по-прежнему находится под стражей по уголовному делу о получении взятки. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Соответственно, под стражей продолжают находиться Михаил Бакланов и адвокат Липецкой областной коллегии адвокатов Владимир Писаренко, которых обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Данное уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Липецка после новогодних праздников. Обвиняемые по нему пока не этапированы из Москвы в Липецк.
Новогодние праздники ещё не наступили, а приключения с детьми в Липецке уже начались. Об этом, свидетельствуют сигналы горожан по единому телефону службы спасения. На «112» звонили жители улицы Филипченко. Мальчик ориентировочно лет шести бросал в прохожих зажжённые петарды. К приезду полицейских мальчик уже убежал. Спасатели призывают родителей не ослаблять контроль над детьми, не оставлять одних, помнить об опасности, которой они по неосторожности могут себя подвергнуть.
Сегодня после аварии с автобусом «Москва - Тбилиси» возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более лиц). Автобус «Москва - Тбилиси» опрокинулся сегодня на трассе «Дон» в Становлянском районе Липецкой области. В результате аварии погибли два человека. Восемь человек, в том числе пятилетний ребенок получили травмы и были госпитализированы. Все пассажиры и водители – граждане Грузии.
Следком прекратил преследование Ольги Крючковой по двум статьям Уголовного кодекса. Ольга Крючкова по-прежнему находится под стражей по уголовному делу о получении взятки. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Соответственно, под стражей продолжают находиться Михаил Бакланов и адвокат Липецкой областной коллегии адвокатов Владимир Писаренко, которых обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Данное уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Липецка после новогодних праздников. Обвиняемые по нему пока не этапированы из Москвы в Липецк.
Новогодние праздники ещё не наступили, а приключения с детьми в Липецке уже начались. Об этом, свидетельствуют сигналы горожан по единому телефону службы спасения. На «112» звонили жители улицы Филипченко. Мальчик ориентировочно лет шести бросал в прохожих зажжённые петарды. К приезду полицейских мальчик уже убежал. Спасатели призывают родителей не ослаблять контроль над детьми, не оставлять одних, помнить об опасности, которой они по неосторожности могут себя подвергнуть.
progisis
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Липецкая либерда
Виктор 2-28-14
Вот приду домой !
Практика показала !
Вы молодец ,
Андрей Чикаго
Твой газ дороже !