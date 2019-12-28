Происшествия

вчера, 18:11

Водитель автомобиля «Форд» сбил на пешеходном переходе 79-летнюю женщину

34 3732
#ДТП
4
Водитель автомобиля «Форд» сбил на пешеходном переходе 79-летнюю женщину

После наезда на пешехода в «Форд» врезался автомобиль «Дэу Матиз»

Сегодня на улице Циолковского произошло ДТП.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель автомобиля «Форд» совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на 79-летнюю женщина. Следовавшая за «Фордом» девушка за рулем «Дэу Матиз», не успела вовремя затормозить и врезалась в остановившийся «Форд».

Пострадавшая пожилая женщина госпитализирована с различными травмами.

34 3732
#ДТП
4

Комментарии (34)

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понарожали поколение безмозглых потребителей

20 минут назад
молодой тупняк, ..в СССР была другая культура гражданского общества . смена приоритетов произошла в 90х.
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progisis

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пешеход имеет право быть слепым и глухим

23 минуты назад
Увася, ...все верно - Следовавшая за «Фордом» девушка за рулем «Дэу Матиз», не успела вовремя затормозить и врезалась в остановившийся «Форд».
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Увася

сегодня, 13:30
Опять тупорылая клюшара шла не оглядываясь по сторонам и получила...
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Бирт

сегодня, 12:02
Ещё не раз вспомнится СССР. !
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молодой тупняк

сегодня, 11:07
понарожали поколение безмозглых потребителей, получается что в СССР строй был лучше чем сейчас, сейчас в поганом строе живём, каждый сам за себя, так получается?! к добру это не приведёт.
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...

сегодня, 10:14
Пешеход прав и мертв. Берегите себя люди.
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живу я тут

сегодня, 09:49
valerafromsplus, это не Циолковского, это ее дублер, переход около трамвайной остановки напротив спуска к рынку
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Скотовозки нищебродам

сегодня, 05:21
Как на инопомоечной скотовозке, так завистливый никчемный нищеброд...
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valerafromsplus

сегодня, 02:25
Да Циолковского - жесть! Самая косая и уязвимая в городе! Особенно остановка на перекрёстке с Космонавтов!
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