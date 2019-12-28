Водитель автомобиля «Форд» сбил на пешеходном переходе 79-летнюю женщину

После наезда на пешехода в «Форд» врезался автомобиль «Дэу Матиз»

Сегодня на улице Циолковского произошло ДТП.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель автомобиля «Форд» совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на 79-летнюю женщина. Следовавшая за «Фордом» девушка за рулем «Дэу Матиз», не успела вовремя затормозить и врезалась в остановившийся «Форд».



Пострадавшая пожилая женщина госпитализирована с различными травмами.



