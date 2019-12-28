Происшествия
вчера, 18:11
Водитель автомобиля «Форд» сбил на пешеходном переходе 79-летнюю женщину
После наезда на пешехода в «Форд» врезался автомобиль «Дэу Матиз»
Сегодня на улице Циолковского произошло ДТП.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель автомобиля «Форд» совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на 79-летнюю женщина. Следовавшая за «Фордом» девушка за рулем «Дэу Матиз», не успела вовремя затормозить и врезалась в остановившийся «Форд».
Пострадавшая пожилая женщина госпитализирована с различными травмами.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель автомобиля «Форд» совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на 79-летнюю женщина. Следовавшая за «Фордом» девушка за рулем «Дэу Матиз», не успела вовремя затормозить и врезалась в остановившийся «Форд».
Пострадавшая пожилая женщина госпитализирована с различными травмами.
понарожали поколение безмозглых потребителей
progisis
пешеход имеет право быть слепым и глухим
Увася
Бирт
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Скотовозки нищебродам
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