Липчане работали 37,3 часа в неделю

Средняя продолжительность рабочей недели за год сократилась на 0,4 часа.

37,3 часа в неделю длилась в среднем рабочая неделя для жителей Липецкой области — чуть меньше, чем в среднем по России (37,9 часа), сообщает Росстат в исследовании труда и занятости в российских регионах по итогам 2018 года.



На начало нынешнего года численность занятого населения в Липецкой области составляла 578,7 тысячи человек. Большинство (89,9%) работали от 31 до 40 часов в неделю. От 41 до 50 часов трудились 0,9%, еще 0,1% отдавали работе свыше 51 часа в неделю. До 20 часов трудились 4,3%, в том числе для 0,7% рабочая неделя составляла менее 9 часов.



Самая короткая рабочая неделя среди российских регионов оказалась в республиках Алтай (34,7 часа) и Дагестан (35,4 часа). Больше всех в России работали жители Еврейской автономной области (39,8 часа), Томской области (39,4 часа) и Владимирской области (39,3 часа).



Среди видов деятельности самые длинные рабочие недели оказались в строительных организациях — 39,6 часа, организациях по транспортировке и хранению - 39,4 часа, на предприятиях по водоснабжению, водоотведению, переработке и утилизации отходов — 39,1 часа. Самые короткие рабочие недели оказались у работников сельского хозяйства, лесного хозяйства, предприятий рыболовства и рыбоводства — 34,1 часа, что связано с сезонностью занятости. Росстат также подсчитал длительность рабочего времени среди различных групп занятий. Так, 39,6 часа составляла средняя недельная занятость у операторов производственных установок и машин, сборщиков и водителей, чуть меньше (39,1 часа) — у квалифицированных рабочих промышленности и строительства, в транспортной сфере, руководители оказались лишь на третьем месте (39 часов).



