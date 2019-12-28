Общество

сегодня, 08:17

Липчане работали 37,3 часа в неделю

28 941
#рабочая неделя
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Липчане работали 37,3 часа в неделю

Средняя продолжительность рабочей недели за год сократилась на 0,4 часа.

37,3 часа в неделю длилась в среднем рабочая неделя для жителей Липецкой области — чуть меньше, чем в среднем по России (37,9 часа), сообщает Росстат в исследовании труда и занятости в российских регионах по итогам 2018 года. 

На начало нынешнего года численность занятого населения в Липецкой области составляла 578,7 тысячи человек. Большинство (89,9%) работали от 31 до 40 часов в неделю. От 41 до 50 часов трудились 0,9%, еще 0,1% отдавали работе свыше 51 часа в неделю. До 20 часов трудились 4,3%, в том числе для 0,7% рабочая неделя составляла менее 9 часов. 

Самая короткая рабочая неделя среди российских регионов оказалась в республиках Алтай (34,7 часа) и Дагестан (35,4 часа). Больше всех в России работали жители Еврейской автономной области (39,8 часа), Томской области (39,4 часа) и Владимирской области (39,3 часа). 

Среди видов деятельности самые длинные рабочие недели оказались в строительных организациях — 39,6 часа, организациях по транспортировке и хранению  - 39,4 часа, на предприятиях по водоснабжению, водоотведению, переработке и утилизации отходов — 39,1 часа. Самые короткие рабочие недели оказались у работников сельского хозяйства, лесного хозяйства, предприятий рыболовства и рыбоводства — 34,1 часа, что связано с сезонностью занятости. Росстат также подсчитал длительность рабочего времени среди различных групп занятий. Так, 39,6 часа составляла средняя недельная занятость у операторов производственных установок и машин, сборщиков и водителей, чуть меньше (39,1 часа) — у квалифицированных рабочих промышленности и строительства, в транспортной сфере, руководители оказались лишь на третьем месте (39 часов). 

28 941
#рабочая неделя
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Комментарии (28)

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progisis

29 минут назад
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Родина

35 минут назад
рабочий класс,в совре енном мире человека можно сделать рабом денег за один час.))
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игры статистики

36 минут назад
самое простое занятие это составлять подметные цифры статистики
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трудяги с ударных строек капитализма

39 минут назад
больше всех в России работали жители Еврейской автономной области
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рабочий класс

41 минуту назад
до революции в Российской империи рабочий день был 14 часов. при Советской власти был впервые в истории России введен 8 часовой рабочий день.
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дед мороз

сегодня, 13:16
Это вам про что намекают ...А то, что пенсионный возраст вам не зря увеличили .И так много отдыхаете Пожелайте лучше на Новый год друг -- другу --Бессмертия . С новым годом ,друзья! Здоровья ,вам и снега охапку.
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ОПА полная

сегодня, 12:22
Не хочу больше работать, хочу больше получать !!!
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1111

сегодня, 12:06
Ужас, Вы статист??? если да то лучше бегите.....если нет, тогда крепитесь....
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Ужас

сегодня, 12:00
Всё, теперь бизнес обеднеет . Надо теперь лишить этих рабов премии пару месяцев!
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ЁЛОЧКА УВАРКИНОЙ

сегодня, 10:50
Люди не зная выходных каждый день по 12 часов хреначат, весь день на холоде. Лишь бы Женька-мэр пропиарилась с Фантомасом к Новому году.
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