Как будут работать учреждения Липецка в дни новогодних праздников

Приближается Новый год и праздничные каникулы, которые продлятся с 1 по 8 января. Мы собрали информацию о том, как будут работать в выходные дни городские учреждения.



Накануне праздников обратиться за услугой в МФЦ можно будет по следующему расписанию:

30 декабря центры «Мои Документы» будут открыты с 8:00 до 20:00 (сельские отделы с 8:00 до 18:00);



31 декабря офисы работают с 8:00 до 16:00.



Почта







Почтальоны будут отдыхать 1, 2 и 7 января. Накануне Нового года 31 декабря рабочее время в почтовых отделениях сократится на час. 3, 4, 5, 6 и 8 января почта работает в обычном режиме.



Социальная защита







Учреждения социальной защиты населения в Липецке будут работать 2,3,6 и 8 января с 09.00 до 15.00. Особый акцент в работе городского центра соцзащиты сделан на информировании граждан о больших изменениях в социальном законодательстве по поддержке семьи и детей, которые вступают в силу с 1 января 2020 года. Поэтому дежурство специалистов отдела социальной поддержки семьи и детей будет организовано в указанные дни и часы также в основном здании учреждения на ул. Зегеля, 2. Накануне праздников обратиться за услугой в МФЦ можно будет по следующему расписанию:30 декабря центры «Мои Документы» будут открыты с 8:00 до 20:00 (сельские отделы с 8:00 до 18:00);31 декабря офисы работают с 8:00 до 16:00.Почтальоны будут отдыхать 1, 2 и 7 января. Накануне Нового года 31 декабря рабочее время в почтовых отделениях сократится на час. 3, 4, 5, 6 и 8 января почта работает в обычном режиме.Учреждения социальной защиты населения в Липецке будут работать 2,3,6 и 8 января с 09.00 до 15.00. Особый акцент в работе городского центра соцзащиты сделан на информировании граждан о больших изменениях в социальном законодательстве по поддержке семьи и детей, которые вступают в силу с 1 января 2020 года. Поэтому дежурство специалистов отдела социальной поддержки семьи и детей будет организовано в указанные дни и часы также в основном здании учреждения на ул. Зегеля, 2.

Круглосуточно будут работать травмпункты в БСМП №1 (улица Космонавтов, д. 39), больнице №3 «Свободный сокол» (Ушинского, д.10), городской больнице №4 «Липецк-Мед», (Коммунистическая, д.24). Дети могут обращаться в травмпункт областной детской больницы (Московская,6а), подростки от 15 до 17 лет – в травмпункты больницы №3 «Свободный сокол» и больницы №4 «Липецк-Мед».Пациенты (взрослые и дети), нуждающиеся в экстренной офтальмологической помощи, могут обращаться в офтальмологическое отделение областной больницы №2 (Ленина, д.35). Кроме того, 1, 3, 5, 7 января, а также в нерабочее время стоматологических поликлиник взрослые и дети, нуждающиеся в экстренной стоматологической помощи, могут обращаться в кабинет хирургической стоматологии областной стоматологической поликлиники – (Циолковского, д.22).Экстренную госпитализацию осуществляют в соответствии с графиком дежурств стационаров.2, 4, 6, и 8 января 2020 года взрослые, детские и стоматологические поликлиники работают по графику субботнего дня. Прием вызовов на дом - до 12:00. Амбулаторный прием врачей терапевтов, врачей общей практики, врачей педиатров и обслуживание вызовов на дому до 15:00. 1, 3, 5, 7 января в поликлиниках выходной день.С 1 по 8 января 2020 года все центры «Мои документы» уходят на каникулы. Их работа возобновится 9 января.Отделы ЗАГС (кроме отдела по регистрации смерти) в новогодние праздники вести прием не будут — с 1 по 8 января они уходят на новогодние каникулы. По вопросам государственной регистрации смерти в учреждение можно будет обратиться 2, 4 и 6 января с 8:00 до 14:00. К обычному режиму работы отделы ЗАГС вернутся 9 января.31 декабря график работы ИФНС сократится на час. С 1 января 2020 года сотрудники инспекций отправятся на новогодние каникулы, которые продлятся до 8 января. Прием граждан возобновится 9 января.Регистрационно-экзаменационные подразделения УГИБДД УМВД России по Липецкой области будут работать 3, 4, 8 января 2020 года с 9:00 до 16:00.