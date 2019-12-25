Общество

сегодня, 11:36

В управлении образования не подтверждают информацию об увольнении возрастных директоров школ

7 1258
#образование
1
В управлении образования не подтверждают информацию об увольнении возрастных директоров школ

В управлении образования и науки Липецкой области опровергли слухи о массовом увольнении директоров школ возрастной категории 55+.

Информация о предстоящей чистке распространялась в социальных сетях и телеграмм-каналах. Анонимные авторы утверждали, что общий тренд на омоложение руководителей не обойдет стороной и школы. Одновременно с этим утверждалось, что под конец года директора школ начали создавать списки сотрудников, которые могли бы их заменить. 

Мы обратились за комментарием в Управление образования и науки Липецкой области.
Как заявил начальник управления Алексей Грушихин, 50-55 лет – золотой возраст для директора школы, когда он обладает необходимым опытом работы и  набором компетенций.

- Даже если директору школы 70 лет, но он дает фору молодому специалисту и отвечает всем современным требованиям, никто его увольнять не будет, - заявил Алексей Грушихин. – О каких-то массовых «чистках» речи не идет.

Работа каждого директора школы оценивается в течение года практически в режиме реального времени. Рассматриваются планы работы и воплощение их в жизнь. И решение о продлении контракта с тем или иным руководителем принимается не сиюминутно, а на основании анализа работы, на протяжении всего стажа в занимаемой должности.

Тогда как понять появление списков? Об этой процедуре рассказал начальник кадровой и организационной работы управления образования и науки Липецкой области Виктор Полянский. Он объяснил, что формирование кадрового резерва – это регулярная процедура.

Список претендентов на должность руководителя, который составляет действующий директор, передается учредителю школы. Далее начинается работа по подготовке резервистов. Они проходят тестирование, обучение, стажировки. 

- Сегодня директор школы должен соответствовать многим показателям. Требования к директорам, темп их работы и принятия решений с каждым годом становятся все выше. Каждый руководитель должен уметь работать в обстановки многозадачности, которая порой бывает не под силу молодому специалисту, - отметил Виктор Полянский.

В управлении образования не исключают, что высокие требования, которые предъявляются к руководителям образовательных учреждений, могли лечь в основу беспокойства некоторых из них за рабочее место.

Со скепсисом отнеслись к информации об увольнении директоров школ по возрастному принципу и в прокуратуре Липецкой области. Там отметили, что в прокуратуру не поступило  ни одного заявления от руководителей образовательного учреждения. В случае, если такое появится, прокуратура незамедлительно начнет проверку.

7 1258
#образование
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

1

19 минут назад
Как можно верить запутенским лизунам? Вчера они говорили, в Крыму находятся местные силы самообороны, сегодня отвечают, что зелёные человечки - русня!
ответить

гость

26 минут назад
в 7 школе директору уже пора давно на пенсию, только ходит и орет, ни кому не дает слово сказать, очень любит оскорблять
ответить

Житель

45 минут назад
Курилка научит вашего ребенка прыгать скакать.
ответить

Да

45 минут назад
Гостья, везде закрытые системы , что в медицине ,что у МВД , что в образовании , они сами все знают ,а потом Голикова признаёт ,оптимизация провалилась и ничего , существуем дальше .
ответить

Гостья

52 минуты назад
А зря. Достал этот совок уже. Пришла на утренник к ребенку и расстроилась. Да и вообще - такие возрастные директора сидят по сто лет на одном месте и все у них как сто лет назад! Надо обновлять кадры!!!
ответить

Московская, 83

сегодня, 11:53
Дорогу молодым! А то заканчивают вузы, а работать негде. А пердуны сидят. В печатной конторе разогнали древних пенсов, из которых песок сыпался! Сидели до 65- 75 лет- лизоблюды Королева. Теперь воздух стал гораздо чище! Начальник отдела Шаахов буквально спал у стола. Включит маленький приемничек и дремет, высох как лоза, зато не перечил бывшему директору, которого надо было вообще выгнать с Московской, 83- ведь не работает, дописка упала, реклама тоже. И половина изданий из-за него уходит в интернет
ответить

А старпёрам под силу , Виктор ?

сегодня, 11:46
Каждый руководитель должен уметь работать в обстановки многозадачности, которая порой бывает не под силу молодому специалисту, - отметил Виктор Полянский.
ответить

Еще в рубрике

В селе Задонского района готовятся к введению картантина по бруцеллезу
#карантин #бруцеллез
3
В селе Задонского района готовятся к введению картантина по бруцеллезу

сегодня, 11:50

Общество
Перепись населения Липецкой области обойдется в 18 миллионов рублей
#всероссийская перепись населения
18
Перепись населения Липецкой области обойдется в 18 миллионов рублей

сегодня, 10:49

Общество
Ушел продавец и в деревне закрыли единственный магазин
#торговля #магазин
31
Ушел продавец и в деревне закрыли единственный магазин

сегодня, 10:22

Общество
Спасатели предупреждают о тумане и гололеде
#туман
3
Спасатели предупреждают о тумане и гололеде

вчера, 22:28

Общество
Автомойка продолжает противостояние с АО «ЛГЭК»
Автомойка продолжает противостояние с АО «ЛГЭК»

вчера, 16:35

Общество
Сотрудники МЧС проверяли торговцев пиротехникой
#пиротехника
7
Сотрудники МЧС проверяли торговцев пиротехникой

вчера, 16:08

Общество