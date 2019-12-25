сегодня, 11:36
В управлении образования не подтверждают информацию об увольнении возрастных директоров школ
В управлении образования и науки Липецкой области опровергли слухи о массовом увольнении директоров школ возрастной категории 55+.
Мы обратились за комментарием в Управление образования и науки Липецкой области.
Как заявил начальник управления Алексей Грушихин, 50-55 лет – золотой возраст для директора школы, когда он обладает необходимым опытом работы и набором компетенций.
- Даже если директору школы 70 лет, но он дает фору молодому специалисту и отвечает всем современным требованиям, никто его увольнять не будет, - заявил Алексей Грушихин. – О каких-то массовых «чистках» речи не идет.
Работа каждого директора школы оценивается в течение года практически в режиме реального времени. Рассматриваются планы работы и воплощение их в жизнь. И решение о продлении контракта с тем или иным руководителем принимается не сиюминутно, а на основании анализа работы, на протяжении всего стажа в занимаемой должности.
Тогда как понять появление списков? Об этой процедуре рассказал начальник кадровой и организационной работы управления образования и науки Липецкой области Виктор Полянский. Он объяснил, что формирование кадрового резерва – это регулярная процедура.
Список претендентов на должность руководителя, который составляет действующий директор, передается учредителю школы. Далее начинается работа по подготовке резервистов. Они проходят тестирование, обучение, стажировки.
- Сегодня директор школы должен соответствовать многим показателям. Требования к директорам, темп их работы и принятия решений с каждым годом становятся все выше. Каждый руководитель должен уметь работать в обстановки многозадачности, которая порой бывает не под силу молодому специалисту, - отметил Виктор Полянский.
В управлении образования не исключают, что высокие требования, которые предъявляются к руководителям образовательных учреждений, могли лечь в основу беспокойства некоторых из них за рабочее место.
Со скепсисом отнеслись к информации об увольнении директоров школ по возрастному принципу и в прокуратуре Липецкой области. Там отметили, что в прокуратуру не поступило ни одного заявления от руководителей образовательного учреждения. В случае, если такое появится, прокуратура незамедлительно начнет проверку.
1
гость
Житель
Да
Гостья
Московская, 83
А старпёрам под силу , Виктор ?