В управлении образования не подтверждают информацию об увольнении возрастных директоров школ

В управлении образования и науки Липецкой области опровергли слухи о массовом увольнении директоров школ возрастной категории 55+.

Информация о предстоящей чистке распространялась в социальных сетях и телеграмм-каналах. Анонимные авторы утверждали, что общий тренд на омоложение руководителей не обойдет стороной и школы. Одновременно с этим утверждалось, что под конец года директора школ начали создавать списки сотрудников, которые могли бы их заменить.



Мы обратились за комментарием в Управление образования и науки Липецкой области.

Как заявил начальник управления Алексей Грушихин, 50-55 лет – золотой возраст для директора школы, когда он обладает необходимым опытом работы и набором компетенций.



- Даже если директору школы 70 лет, но он дает фору молодому специалисту и отвечает всем современным требованиям, никто его увольнять не будет, - заявил Алексей Грушихин. – О каких-то массовых «чистках» речи не идет.



Работа каждого директора школы оценивается в течение года практически в режиме реального времени. Рассматриваются планы работы и воплощение их в жизнь. И решение о продлении контракта с тем или иным руководителем принимается не сиюминутно, а на основании анализа работы, на протяжении всего стажа в занимаемой должности.



Тогда как понять появление списков? Об этой процедуре рассказал начальник кадровой и организационной работы управления образования и науки Липецкой области Виктор Полянский. Он объяснил, что формирование кадрового резерва – это регулярная процедура.



Список претендентов на должность руководителя, который составляет действующий директор, передается учредителю школы. Далее начинается работа по подготовке резервистов. Они проходят тестирование, обучение, стажировки.



- Сегодня директор школы должен соответствовать многим показателям. Требования к директорам, темп их работы и принятия решений с каждым годом становятся все выше. Каждый руководитель должен уметь работать в обстановки многозадачности, которая порой бывает не под силу молодому специалисту, - отметил Виктор Полянский.



В управлении образования не исключают, что высокие требования, которые предъявляются к руководителям образовательных учреждений, могли лечь в основу беспокойства некоторых из них за рабочее место.



Со скепсисом отнеслись к информации об увольнении директоров школ по возрастному принципу и в прокуратуре Липецкой области. Там отметили, что в прокуратуру не поступило ни одного заявления от руководителей образовательного учреждения. В случае, если такое появится, прокуратура незамедлительно начнет проверку.



