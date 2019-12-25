Общество

сегодня, 10:22

Ушел продавец и в деревне закрыли единственный магазин

19 2095
#торговля #магазин
4
Ушел продавец и в деревне закрыли единственный магазин

За продуктами — 2-3 км по трассе.

Жители деревни Колесово Первое, что в Задонском районе, очень недовольны тем, что в их населенном пункте закрыли последний магазин. В деревне до конца ноября торговал магазин Райпо, но теперь он закрыт.

- Да, к нам ездит автолавка. Но что это за продукты? Перемерзший хлеб! Куда такое годится? - рассказала GOROD48 местная жительница Ирина. - До ближайших магазинов идти по 2-3 км по трассе, где из-за автомобилей завода постоянная грязь. А ведь здание магазина очень хорошее, большое. Но, видно, для Райпо торговля там оказалась невыгодной. О нас, местных жителях, конечно, никто не подумал. Это же ведь бизнес, а не благотворительность.

В управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области GOROD48 сообщили, что в курсе ситуации. Проблемы с магазином были давно, и теперь решением арендатора он закрыт. Но продуктами первой необходимости местное население обеспечили — их возит автолавка. Жителей деревни, как они сами говорят, автолавка не привлекает. Местные хотели бы, чтобы арендатором помещения стала торговая сеть: в округе живут 2 000 человек, а у них ни «Пятерочки», ни «Магнита».

Автолавка ходит в Колесово Первое, где живут 276 человек, дважды в неделю — по вторникам и пятницам, уточнили в администрации Задонского района. Причина закрытия магазина оказалась не в рентабельности бизнеса.

- В деревне проблема с продавцом — некому работать. Последние три месяца продавец ездила из Задонска, но для женщины это оказалось очень неудобно, и она уволилась. Так что проблема только в кадрах: работа есть, а людей нет, - пояснили в администрации Задонского района, но не смогли уточнить, какую зарплату предлагают продавцу. - Вопрос о том, кто будет работать в помещении, где, к слову, осталось все торговое оборудование, решается на уровне Хмелинецкого сельсовета.

- Этот вопрос не ко мне, - уверен глава Хмелинецкого сельсовета Задонского района Алексей Яблоновский. - Здание принадлежит не сельсовету, а району. Да, очень печально, что сложилась такая ситуация. Я поднимал этот вопрос на уровне района, но ответа до сих пор нет. Магазин был рентабельный, я только «за», чтобы он работал.

И районная администрация, и жители деревни не теряют надежду, что ситуация исправится и магазин - под любой вывеской - снова начнет работу.
19 2095
#торговля #магазин
4

Комментарии (19)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

1111

7 минут назад
Спасибо Управлению потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, плоды их деятельности только такие...
ответить

Всё для народа

13 минут назад
А скоро вообще про деревню можно будет забыть у кого нет транспорта. С переходом муниципальный транспорта в частные руки. Так как часник скажет что в деревню нет выгоды гонять автобусы, и будут они только в выходные и по великим праздникам ездить. Так что про деревню можно будет забыть в светлом будущем вообще.
ответить

красным дебилам

13 минут назад
Вот типичный пример ГОСУДАРСТВЕННОГО управления,гос.собственности.И райпо и Магнит-гос.предприятия и клали они на 2000 крепостных!А если разрешить частнику построить свой магазин-его задавят налогами,а в случае успешности бизнеса-появится лысый или др. представитель от дуче и скажут:или ты уе...ваешь сам и на протоптонной дорожке откроют как раз Магнит и мы даже выкупим у тебя твой бизнес или мы тупо откроем Магнит и ты разориштся.В народе это называется-загребать жар чужими руками.А если бы сразу позволили бы участнику,да ещё МЕСТНОМУ,да ещё не приходили бы к нему-не продавай спиртное,пиво-всем было бы хорошо!В Магните можно продавать бухлище,а частнику-НЕТ.Путинская красная рассея...Своим-все,остальным-путинский закон и суд.Все как в СССР.А если выйдете на протест-вас посадят за педофилию или распространение наркотиков.
ответить

48

13 минут назад
местные не хотят там работать?
ответить

Я

14 минут назад
Платили бы продавцу достойную зарплату, она бы и продолжала бы из Задонска ездить. А за нищие копейки конечно никто не захочет. Так что вся проблема в жлобстве арендаторов.
ответить

гость

17 минут назад
Голосуй хот за черта лысого, обстановка не из, есть такое дело .
ответить

ул. Нестерова

17 минут назад
Только не пятёрку. В прямой видимости от ЖД их штук пять. Да карусель с заоблачными ценами.
ответить

Прошу пардону,

27 минут назад
Приезжая, но Вы наверное попутали время, сейчас на носу 2020 год!!! А так-то да, раньше и одежду из крапивы и коно*ли делали...
ответить

Голосуй хот за черта лысого, обстановка не из

31 минуту назад
антон, Ты хоть черта ставь теперь. Этому доказательства Иркутский губернатор, сожрали с потрохами. И ведь других ещё хуже не трогают где обстановка ещё хуже и сейчас.
ответить

дожили

32 минуты назад
Раньше деревня привозила в город продукты, а теперь наоборот.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Перепись населения Липецкой области обойдется в 18 миллионов рублей
#всероссийская перепись населения
6
Перепись населения Липецкой области обойдется в 18 миллионов рублей

42 минуты назад

Общество
Спасатели предупреждают о тумане и гололеде
#туман
3
Спасатели предупреждают о тумане и гололеде

вчера, 22:28

Общество
Автомойка продолжает противостояние с АО «ЛГЭК»
Автомойка продолжает противостояние с АО «ЛГЭК»

вчера, 16:35

Общество
Сотрудники МЧС проверяли торговцев пиротехникой
#пиротехника
7
Сотрудники МЧС проверяли торговцев пиротехникой

вчера, 16:08

Общество
В киоске нашли 99 бутылок сомнительного коньяка и водки
#спиртное #торговля
19
В киоске нашли 99 бутылок сомнительного коньяка и водки

вчера, 14:43

Общество
В 157 барах нашли нарушения
#бар #пиво #торговля
41
В 157 барах нашли нарушения

вчера, 13:34

Общество