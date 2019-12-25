Ушел продавец и в деревне закрыли единственный магазин

За продуктами — 2-3 км по трассе.

Жители деревни Колесово Первое, что в Задонском районе, очень недовольны тем, что в их населенном пункте закрыли последний магазин. В деревне до конца ноября торговал магазин Райпо, но теперь он закрыт.



- Да, к нам ездит автолавка. Но что это за продукты? Перемерзший хлеб! Куда такое годится? - рассказала GOROD48 местная жительница Ирина. - До ближайших магазинов идти по 2-3 км по трассе, где из-за автомобилей завода постоянная грязь. А ведь здание магазина очень хорошее, большое. Но, видно, для Райпо торговля там оказалась невыгодной. О нас, местных жителях, конечно, никто не подумал. Это же ведь бизнес, а не благотворительность.



В управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области GOROD48 сообщили, что в курсе ситуации. Проблемы с магазином были давно, и теперь решением арендатора он закрыт. Но продуктами первой необходимости местное население обеспечили — их возит автолавка. Жителей деревни, как они сами говорят, автолавка не привлекает. Местные хотели бы, чтобы арендатором помещения стала торговая сеть: в округе живут 2 000 человек, а у них ни «Пятерочки», ни «Магнита».



Автолавка ходит в Колесово Первое, где живут 276 человек, дважды в неделю — по вторникам и пятницам, уточнили в администрации Задонского района. Причина закрытия магазина оказалась не в рентабельности бизнеса.



- В деревне проблема с продавцом — некому работать. Последние три месяца продавец ездила из Задонска, но для женщины это оказалось очень неудобно, и она уволилась. Так что проблема только в кадрах: работа есть, а людей нет, - пояснили в администрации Задонского района, но не смогли уточнить, какую зарплату предлагают продавцу. - Вопрос о том, кто будет работать в помещении, где, к слову, осталось все торговое оборудование, решается на уровне Хмелинецкого сельсовета.



- Этот вопрос не ко мне, - уверен глава Хмелинецкого сельсовета Задонского района Алексей Яблоновский. - Здание принадлежит не сельсовету, а району. Да, очень печально, что сложилась такая ситуация. Я поднимал этот вопрос на уровне района, но ответа до сих пор нет. Магазин был рентабельный, я только «за», чтобы он работал.



И районная администрация, и жители деревни не теряют надежду, что ситуация исправится и магазин - под любой вывеской - снова начнет работу.

