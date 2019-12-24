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сегодня, 18:46
В Норильске задержали главу прокуратуры
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Исполняющего обязанности прокурора Норильска подозревают в получении взятки
Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Он задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Расследованием занимается пятое следственное управление Следственного комитета РФ", - сообщил собеседник агентства.
Детали в силовых ведомствах пока не разглашают, известно только, что следственные мероприятия продолжаются.
"Он задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Расследованием занимается пятое следственное управление Следственного комитета РФ", - сообщил собеседник агентства.
Детали в силовых ведомствах пока не разглашают, известно только, что следственные мероприятия продолжаются.
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