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сегодня, 18:46

В Норильске задержали главу прокуратуры

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В Норильске задержали главу прокуратуры

Исполняющего обязанности прокурора Норильска подозревают в получении взятки

Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Он задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Расследованием занимается пятое следственное управление Следственного комитета РФ", - сообщил собеседник агентства.

Детали в силовых ведомствах пока не разглашают, известно только, что следственные мероприятия продолжаются.
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Комментарии (1)

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Лис

сегодня, 19:02
На ментовской зоне такие не в почете. Прелъявят ему, потом опустят.
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